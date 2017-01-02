 الشيخ “المالكي” يرفع التهاني لولاة الأمر | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

الشيخ “المالكي” يرفع التهاني لولاة الأمر

الشيخ “المالكي” يرفع التهاني لولاة الأمر
سالم فرح المالكي

رفع الشيخ حسن محمد الاحمدي شيخ قبيلة ال احمد من ال خالد بني مالك محافظة الداير جازان. بأسمه ونيابة عن قبيلته
اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله .
بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم .مجددين البيعة والعهد والولاء له ونجدد البيعة والعهد والولاء لولي عهده الامين
صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا .
متمنين للوطن والقيادة والشعب كل الخير .

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