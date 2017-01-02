 محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات

محافظة صبيا تعرب عن ارتياحها لضبط عصابة تكسير السيارات
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

أعرب محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعله عن ارتياحه لنجاح جهود شرطة المنطقه ممثلة في شرطة محافظة صبيا حيال ضبط افراد عصابه تكسير السيارات بأحياء وشوارع مدينة صبيا خلال الاسابيع الماضية.

وأشاد “زعله” بالخطط الاحترافية التي تنفذها الشرطة لكشف ملابسات عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام مما ساهم بفضل الله من الايقاع بعدد من الجناه كانوا وراء تلك الحوادث.

ودعا محافظ صبيا المشائخ والعرائف وجميع المواطنين للتعاون مع الاجهزة الامنية والمبادرة بالابلاغ عن المشبوهين ليتسنى اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم حفاظا على المصلحة العامة لوطننا الغالي.

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