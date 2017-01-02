في بادرة وطنية تدشين حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بثانوية الريان 

في بادرة تجسد روح التلاحم الوطني وبحضور قائد مدرسة الريان المتوسطة والثانوية الأستاذ: محمد هادي مكين ، وقائد مدرسة البديع والقرفي المتوسطة والثانوية الأستاذ: علي الحربي تم صباح اليوم الأحد 3/4/1438 تدشين حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل تحت شعار ( دماؤنا فداكم حماة الوطن ) وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بجازان . شارك في الحملة منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وهيئة إدارية ، وتهدف الحملة إلى تأصيل المشاركة الوطنية لدى التلاميذ من خلال الوقوف مع المرابطين بالحد الجنوبي.

وعبر قائد مدرسة الريان المتوسطة والثانوية الأستاذ: محمد بن هادي مكين عن فخره واعتزازه بوقوف أبناء وشباب المملكة لدعم جنودنا البواسل في الحد الجنوبي في الذود عن حمى الوطن مضيفاً أن الحملة تمثل نموذجاً من المشاركة المجتمعية بين القطاعات التعليمية ممثلة بمدرسة الريان المتوسطة والثانوية ، والشؤون الصحية بمنطقة جازان .

وأعرب قائد مدرسة البديع والقرفي المتوسطة والثانوية الأستاذ: علي الحربي أن هذه الحملة واجب على قطاع التعليم , إذ تساهم في دعم أبناء المملكة المرابطين على الحدود , كما أكد أن تنظيم هذه الحملة يجسد التعاضد والتكامل ما بين مؤسسات التعليم وقواتنا المسلحة .

وقد شهدت الحملة توافد وإقبال كبير من طلاب ومعلمي المدرسة بداية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً ، من جهته قدم المرشد الصحي بالمدرسة الأستاذ: يحي إسماعيل رياني .الشكر والتقدير للشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة في وحدة التبرع بالدم المتنقلة على مساهمتها الفاعلة في إنجاح الحملة ، كما قدم الشكر والتقدير للكادر الفني الذي أشرف على الحملة ، مؤكدًا أن كافة منسوبي المدرسة يستشعرون مسؤولياتهم الاجتماعية من منطلق أداء للواجب الوطني والتفاعل الإنساني وتعزيز اللحمة الوطنية. سائلا المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا ، وأن ينصر جنودنا البواسل .