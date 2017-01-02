ذكرى البيعة الثانية لقيادة حزم وعزم

رفع عميد الكلية التقنية بابها الاستاذ الحسين بن سالم آل عثمان التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملكا للمملكة العربية السعودية.

وقال آل عثمان إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تأتي في ظل رؤية ثاقبة اعتمدها المليك المفدى حفظه الله لإصلاح الاقتصاد السعودي والتنمية الشاملة حيث وضعت للمضي بالمملكة بخطى ثابتة نحو التقدم والمنافسة العالميّة وذلك بما تمتلكه المملكة من إمكانيات متعددة في شتى المجالات وفي مقدمتها طاقات أبناءها وشبابها من الجنسين ، مؤكداً بأن البيعة يوم ذكرى غالية يبايع فيه الشعب السعودي خادم الحرمين الشريفين على السمع والطاعة في السراء والضراء وفي المنشط والمكره .

وأكد عميد الكلية التقنية بابها أن كل مواطن سعودي يفخر بقيادته الحكيمة في جميع مجالات التقدم والرقي ويخص بالذكر انشاء جميع وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف المراحل التدريبية للبنين والبنات من معاهد وكليات امتازت بمخرجات تفخر بهم المملكة في جميع المحافل والفعاليات وكان لها مؤاخراً شرف احتضان برامج متعددة ومتنوعة من أواخرها برنامج توطين قطاع الاتصالات لمنح الشاب والشابة السعودي فرصة عمل شريف تعود عليهما وعلى أسرهم و وطنهم بالنفع المفيد برؤية المملكة «2030» وتؤكد مدى القوة والمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في رسم خارطة طريق للاقتصاد السعودي ليبقى بإذن الله قوى وثابت أمام جميع التغيرات الدولية والاقليمية ، وحيث مضى عامين من ملحمة الحب والخير والأمن والاستقرار حرص خلالها خادم الحرمين الشريفين على تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز مسيرة التنمية بمشاريع تنموية للبنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ووضع الموازنة والخطط الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني ليصمد أمام الأزمات المالية العالميّة ، مبيناً أن الاحتفال بهذه المناسبة المباركة تعني الاحتفال بمنظومة من الانجازات للوطن التي حققت الأمن والاستقرار لبلادنا وعززت اللحمة الوطنية بين أبنائنا فالوطن نسيج واحد قام على الكتاب والسنة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وسار على نفس النهج أبنائه البررة من بعده ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأمننا من كل سوء ومكروه .

‏‏عميد الكلية التقنية بابها

أ. الحسين بن سالم آل عثمان