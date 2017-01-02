مدير تعليم جازان: الإدارة تولي منسوبيها اهتماما كبيرا

أفتتح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي يوم أمس القاعة التدريبية والتي أطلقت تيمنا باسم رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بأبي عريش الأستاذة حمودة عريشي –رحمها الله-، وذلك بمركز التدريب النسائي بمدينة جيزان.

وأكد الأستاذ عيسى الحكمي إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تولي منسوبيها ومنسوباتها اهتماما كبيرا لا سيما أولئك الذين لهم إسهامات كبيرة في الميدان التعليمي ولهم بصمتهم خلال ممارستهم أعمالهم التي كلفوا بها، مبينا إلى أن تعليم جازان يؤمن أن هذا حق من حقوق المعلمين والمعلمات، وجاء افتتاح القاعة التدريبية اليوم باسم الأستاذة حمودة عريشي رحمها كتأكيد على تخليد الأسماء النسائية التي عملت بجهد وإخلاص خلال مسيرتها التعليمية، لا سيما بأن القاعة مخصصة لتدريب المعلمات والمشرفات في عموم المنطقة.

وأضاف الحكمي إلى أن الفقيدة كان لها دور كبير في تدريب المعلمات والمشرفات في المنطقة وكانت حريصة جدا على أن يكون الكادر التعليمي النسائي في محافظة أبو عريش متواجدا في كل المحافل التعليمية ومشاركا في تبادل الخبرات، وجاء تخصيص القاعة باسمها حتى يكون على مستوى تعليم جازان بشكل عام وليس مخصصا لمحافظة أبو عريش، وذلك تقديرا لإسهاماتها في التعليم، وكجزء من حقوق المعلمين تقدمه لهم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للمميزين والمميزات في الميدان ممن لهم إسهامات تعليمية وتربوية يشار لها بالبنان.

من جانبه ثمن شيخ شمل محافظة أبو عريش الشيخ يحيى بن جبريل عريشي مبادرة تعليم جازان اتجاه منسوبيه وتبني إطلاق اسماء القاعات التدريبية بأسمائهم لتخليد اسمائهم في الميدان التعليمي عرفانا بدورهم وإنجازاتهم التي يقدموها في الميدان التعليمي.

كما رحب زوج الفقيدة الأستاذ جبريل عريشي بافتتاح القاعة باسم حرمه الأستاذة “حمودة عريشي” –رحمها الله-، مقدما شكره لإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على مبادرتها لتخليد اسم الفقيدة على نطاق المجتمع التعليمي في المنطقة بالكامل.

حضر الافتتاح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن يحيى سهلي وشيخ شمل محافظة أبو عريش الشيخ يحيى بن جبريل عريشي ومدير مكتب التعليم بأبو عريش الدكتور حسن الخضي وزوج الفقيدة الأستاذ جبريل عريشي.