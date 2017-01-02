الندوة العالمية تنظم برامج توعوية للشباب الجامعي في اليمن

نفذ سكن اللواء الأخضر الخيري الجامعي التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في محافظة إب باليمن مؤخرًا عددًا من البرامج والأنشطة المميزة التي تهدف إلى الارتقاء بالشباب وصقل مواهبهم وقدراتهم وكان أبرزها دورة تحت عنوان كيف تستقبل الامتحانات؟ تعرف الطلاب من خلالها على الوسائل التي تمنحهم القدرة على دخول الامتحانات متحلين بالثقة والإيجابية والاقتدار.

كما أقيمت محاضرة أخرى حول القيم التي يتحلى بها الطالب في المرحلة الجامعية والسلوكيات التي ينتهجها في حياته اليومية، ونظم العديد من الأسمار الترفيهية للترويح عن الطلاب وإكسابهم بعض المهارات كالإلقاء والإنشاد .