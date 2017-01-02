محافظ هروب .. مع ذكرى البيعة الثانية نبارك و نجدد الولاء والطاعة

رفع محافظ هروب الأستاذ احمد بن حسن الفيفي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وللشعب السعودي ، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال: تأتي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم والوطن الغالي يعيش أجواء الفخر والاعتزاز بالإنجازات العملاقة واستمرار مشاريع التنمية الشاملة والعيش الرغيد في أمن وأمان والمواطن السعودي يشعر بالتقدير والإجلال لاهتمام وحرص القيادة على تدفق العطاء لتعمير الأرض وبناء الإنسان من خلال التركيز على محاور التعليم والصحة ورعاية الشباب والشؤون الاجتماعية وغيرها من المجالات الهادفة لتوفير الرفاهية والازدهار .

وأضاف قائلا : إن ما نشهده في هذا العهد الزاهر من خطوات للتحول الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار والانتقال لمصاف الدول الصناعية وفق رؤية 2030 تعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع المستجدات والاستعداد للمستقبل .

إن رؤية الملك سلمان السياسية ومواقفه الواضحة والثابتة عربياً وإقليمياً ودولياً قد ساهمت في إرساء مبادئ الحق والعدل ونصرة المظلومين ونشر قيم التسامح والسلام في ربوع العالم , فشكرا لك يا خادم الحرمين وأطال الله في عمرك سنوات عديدة.