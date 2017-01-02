 محافظ هروب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

محافظ هروب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ هروب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
هروب - فيفاء أون لاين

 

دشن محافظ هروب الأستاذ احمد بن حسن الفيفي صباح أمس الأحد الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الأولى والتي تستمر لمدة خمسة أيام .

وأوضح الأستاذ عيسى ابراهيم عبادي مدير القطاع بأن المستهدفين من التطعيم يبلغون حوالي أكثر من ٢١ ألف  طفل وطفلة من عمر الولادة  وحتى سن  5 سنوات، مشيراً إلى أن الجرعة متوفرة بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية
لافتا بأن هناك فرقا ميدانية تجوب القرى والمنازل وأخرى ثابتة في المراكز لتطعيم المستهدفين من هذه الحملة داعياً جميع المواطنين للتعاون والحضور لأقرب مركز صحي لهم لتطعيم أطفالهم.

          

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