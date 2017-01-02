 أمير جازان يتفقد مقر العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية بالمنطقة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

أمير جازان يتفقد مقر العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية بالمنطقة

أمير جازان يتفقد مقر العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية بالمنطقة
 ( جازان ) فيفاء أون لاين

تفقد صاحب السمو الملكي اﻻمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز  أمير منطقة جازان  اليوم مقر العمليات المشتركة للجهات الأمنية بالمنطقة بديوان الإمارة وذلك بعد النقلة الكبيرة التي شهدها مقر العمليات المشتركة من تطور والتي تضم كافة الاجهزة الأمنية والمراقبة التلفزيونية والاتصال المرئي والتي تهدف الى سرعة تبادل المعلومات بين كافة الاجهزة الامنية بالمنطقة.

من جهته ثمن وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية الأستاذ سلطان بن أحمد السديري  زيارة سمو أمير المنطقة لمقر العمليات المشتركة وتعد زيارة سموه تشجيعاً لابنائه العسكريين بالعمليات المشتركة للقيام بدورهم المناط بهم وفق نظام الاجراءات العملية.

 

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