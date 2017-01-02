وكيل إمارة جازان يدشن حملة التطعيم ضد (( شلل الأطفال ))

دشن وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن صباح اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتستهدف أكثر من 100 ألف طفل من الفئات العمرية الأقل من 5 سنوات من المواطنين والمقيمين التي تمثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأوضح مدير عام صحة جازان الدكتور محمد بن خالد العبد العالي أنه سيتم تنفيذ الحملة على اربع جولات مشيرًا إلى أن الجولة الأولى بدأت أمس وتستمر لمدة خمسة أيام حيث يتم فيها تطعيم جميع المستهدفين مبينًا أن الجولة الثانية تبدأ يوم الأحد الموافق 15 من شهر جمادى الأولى المقبل والثالثة تبدأ يوم الأحد الموافق 15 شوال والرابعة في في 21 من شهر ذوالقعدة 1438هـ حيث يعطى جميع المستهدفين كافة الجرعات اللازمة من لقاح شلل الأطفال الفموي.

وبين مدير ادارة مكافحة الامراض المعدية ونواقل المرض بصحة جازان الدكتور عبده دحلان ، أن تنفيذ الحملة سيتم عبر زيارات للمنازل عن طريق 526 فرقة متحركة من المراكز الصحية تغطي أرجاء المنطقة، إلى جانب 178 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

كما أطلق محافظ محافظة الطوال عليوي بن قيضي العنزي حملة شلل الأطفال بالمحافظة وقام بتطعيم أول طفل إيذانًا بانطلاق الحملة وذلك بحضور مدير مركز الرعاية الأولية بالطوال طيب قيسي ومشرف الحملة عبده سويد وذلك بمتابعة من مدير مراكز الرعاية بالقطاع محمد بجوي وتستهدف الحملة 1700 طفل من كافة محافظة الطوال والقرى التابعة لها وبدأت مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة بحملة التطعيم من خلال الزيارة المنزلية أو في المراكز الصحية. ودشن كذلك محافظ هروب أحمد محمد المطلق أمس حملة تطعيم شلل الأطفال، أوضح ذلك مدير مركز الرعاية الأولية بمحافظة هروب محمد جابر هروبي، مشيرًا إلى أن خمس فرق ميدانية ستمر على المنازل؛ لتطعيم الأطفال وفرقتين أخريين ثابتتين بالمركز، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من سن الولادة حتى 5 سنوات.

وطالب الجميع بالتعاون مع الفرق الميدانية والحرص على إعطاء الجرعة لمن هم دون سن الخامسة لمن لم تتمكن الفرق من الوصول إليهم، حاثًا الأهالي اصطحاب أطفالهم إلى المركز للتطعيم.