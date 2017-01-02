مدرسة الإبتدائية والمتوسطة ببحرة تزور جمعية البر بالحكامية

استقبل القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بالحكامية بجازان عدد (20) طالبة من مدرسة الإبتدائية والمتوسطة ببحرة صباح اليوم الإثنين الموافق 2 يناير 2017 وبإشراف المرشدة الصحية ومسؤولة الشراكة المجتمعية بالمدرسة المعلمه عزيزه سهلي

ورائدة النشاط المعلمه شريفه ابكرومنسقة التوعيه الفكريه المعلمه ملك عيسى وذلك في إطار مشروع التعاون على الخير والشراكة المجتمعية الذي تقدمه المدارس وكان الهدف منها التعرف على الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية للمستفيدين وقد عبروا عن مدى سعادتهم بما رأوه من برامج مقدمة تجاه الفقراء والمحتاجين والأيتام خاصة موجهين الشكر والتقدير لإدارة الجمعية .

حيث تمثل الزيارات بين المدارس والمؤسسات الإجتماعية رمزاً للتكاتف والتعاون والتي تسهم وبشكل فاعل في تنمية العمل التطوعي وتبصيرهم بأهميته من أجل تحقيق الهدف الأسمى في تعليم الطالبات وتهيئتهم وإعدادهم ليكونوا صالحين يخدمون دينهم ووطنهم .