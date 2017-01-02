ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله

إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تدعونا جميعا إلى استرجاع حصيلة ما تم إنجازه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والعالمي .. بدءا من عاصفة الحزم والعزم مرورا بنتائج التحول السعودي وليس انتهاءا برؤية السعودية 2030 وكل ذلك وغيره كفيلا برسم خريطة شاملة سعيا لبناء وطن آمن ومزدهر .. إن ما تم إنجازه بعبارة بسيطة يحمل امرين مهمين أحدهما مستقبلي يبنى على الماضي التليد والثابت للمملكة .. والثاني يسعى لفتح آفاق جديدة نحو التطوير المستمر .. سواءا فيما يتعلق بالبناء الداخلي أو التجانس الدولي والعالمي ..

ياسين بن أحمد القاسم

مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ..