 ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله

ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله
ياسين بن أحمد القاسم
إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تدعونا جميعا إلى استرجاع حصيلة ما تم إنجازه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والعالمي .. بدءا من عاصفة الحزم والعزم مرورا بنتائج التحول السعودي وليس انتهاءا برؤية السعودية 2030 وكل ذلك وغيره كفيلا برسم خريطة شاملة سعيا لبناء وطن آمن ومزدهر .. إن ما تم إنجازه بعبارة بسيطة يحمل امرين مهمين أحدهما مستقبلي يبنى على الماضي التليد والثابت للمملكة .. والثاني يسعى لفتح آفاق جديدة نحو التطوير المستمر  .. سواءا فيما يتعلق بالبناء الداخلي أو التجانس الدولي والعالمي ..
ياسين بن أحمد القاسم
مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان  ..

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