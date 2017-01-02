الاستاذ/ محمد بن حسين محمد الظلمي

انسان هادئ الطبع، كثير الصمت، جم الادب، غزير العلم، حاد الذكاء، لا يشغل نفسه بتوافه الامور، ولا يتدخل في امور الاخرين، جاد في حياته، وقوي في عزيمته، الابتسامة على محياه هي الصفة الوحيدة الطاغية على تعبيرات نفسه، وقسمات وجهه، لا تكاد تسمع له صوتا، وان تحدث ففي حدود الموضوع المطلوب، لا يبالغ ولا يخرج عنه، هكذا عرفته عندما زاملته في الصف السادس الابتدائي، في مدرسة النفيعة الابتدائية، كتلة من الادب والخلق الرفيع، والمهابة والرفعة، بقي محافظا على هذه السجايا طوال حياته، وان كان تلاقينا فيما بعد نادرا، وعلى فترات متباعدة ، ولكنه هو هو لم يتغير ولم يتبدل، فكيف للمعدن الاصيل أن يتغير، بل يبقى على صفائه الدائم، اخلاق اصيلة مغروسة في كيانه لا يتصنعها.

سليل اسرة عريقة، توارثت الزعامة والشيخة كابر عن كابر، قيمها عالية، واخلاقياتها رفيعة، الصدق والوفاء، ودماثة الاخلاق، وقوة الارادة والتصميم والعزيمة ، هو نموذج مثالي لكل منتمى لهذه الاسرة ، كان قدوة ومثالا للصبر والحلم والنجاح، عان في كل مراحل الطلب، بدأ من المرحلة الابتدائية ، كان يقدم للمدرسة الوحيدة في النفيعة، وحيدا من اسفل بقعة المفلد، من اطراف بقعة نيد المزرة، بما يستغرق منه اكثر من نصف ساعة في صعود متواصل إلى ان يبلغ نيد اللمة ، ومنها يستوي به السير في مسافة مماثلة الى ان يتخطى سوق النفيعة، إلى موقع المدرسة ، لم يتغيب يوما واحدا طول سنوات دراسته، وفرض بإصراره وقوة عزيمته صورة ومثالا رائعا، اتخذه كثير من ابناء قبيلته وجيرانه قدوة فحذوا حذوه، وساروا على منواله ونهجه، والاقتداء به في الجد وطلب العلم، حتى احرز كثير منهم الدرجات العلمية العالية ، والفضل دوما للمتقدم.

كافح وصبر، وتغرب وعايش كثيرا من المشاق والمعاناة النفسية والبدنية، ولكنه ابدا لم يتزحزح قيد انملة، حتى بلغ غاية ما اتيح له في وقته، ثم عاد إلى بلده واهله، يحمل شعلة العلم والمعرفة، ويعمل بكل اخلاص ودأب، على نشرها بين ابناء مجتمعه، جد واجتهد وصابر وثابر، فأثمرت بفضل الله وتوفيقه نتائج مبهرة، وواصل العطاء والبذل بكل اخلاص وتفاني، ونرى شواهد زرعة في طلابه ثم في ابنائه، وهم يحملون اعلى الدرجات والشهادات، ويواصلون العطاء بكل جد واخلاص، عملا بما غرسه فيهم هذا الاب المثالي القدوة، وفقه الله ورفع من قدره، وثقل في موازين حسناته.

انه الاستاذ والمربي الفاضل/ محمد بن حسين بن محمد يزيد سالم الظلمي حفظه الله ووفقه.

والده كما يتضح من الاسم هو الشيخ حسين بن محمد يزيد الظلمي (رحمه الله) من اشهر مشايخ فيفاء، تولى شيخة قبيلة آل ظلمة لما يقارب خمسين سنة، واسرتهم اسرة عريقة من فخذ آل امثهر (الظهر)، احدى مكونات قبيلة ال ظلمة الثلاث، (آل امثهر وآل امقحيف , وآل امخلَف) ،وقد تولى الشيخة من هذه الاسرة في فخذ آل امثهر، ثم في كامل قبيلة آل ظلمة، عدة مشايخ من اشهرهم في العصور القريبة ، الشيخ محمد بن يزيد سالم، الذي توحدت كامل القبيلة تحت شيخته، بعد ان كان لكل فخذ منها شيخ مستقل ، وهو ممن بايعوا الملك عبدالعزيز مع مشايخ فيفاء، في معية شيخ شمل فيفاء علي بن يحيى (رحمهم الله)، في صبيا عام 1347هـ، وبعده انتقلت الشيخة إلى اخيه حسين بن يزيد، ولكنه لم يلبث أن تنازل عنها، فانتقلت الى الشيخ سليمان بن علي صبحان، وبعدما استشهد في حرب الريث عام 1375هـ، تولى الشيخة حسين بن محمد يزيد، واستمر شيخا إلى ان توفي رحمه الله في 20/7/1426هـ، فكانت شيخته واحدة وخمسين سنة الا سنتين، كان قد تنازل فيها عن الشيخة، وتولاها حينها الشيخ فرح بن سليمان علي، ثم عادت اليه إلى أن توفي فانتقلت إلى الشيخ يحيى بن سالم، من آل امقحيف، الشيخ الحالي.

كان الشيخ حسين بن محمد (رحمه الله) محب للعلم، ولم تكن مجالاته متاحة في ايام صباه، حيث درس لفترة محدودة، في معلامة السيد عبدالله بن احسن آل مشكاع (رحمه الله)، في جامع نيد المزرة، وتعلم فيها شيئا من القرآن الكريم، واتقن نسبيا القراءة والكتابة، وحرص فيما بعد على رفع مستواه العلمي ما امكن، وعلى تثقيف نفسه وتفقيهها، فكان يلازم حلقات الدرس ومجالس العلم العامة، وفي شبابه كان لا يغيب عن مجالس العلم، في منزل جاره فضيلة الشيخ القاضي علي بن قاسم آل طارش (حفظه الله) ، وايضا لازم مجالس جاره فضيلة الشيخ القاضي علي بن احمد آل شحرة (رحمه الله)، وكان لا يدع القراءة والاطلاع ، ولا يفتر عن حضور المحاضرات والندوات في محيطه .

تزوج (رحمه الله) ثلاث من النساء، ورزق منهن (16) ولدا، (8) ابناء و(8) بنات، وله من الاحفاد والاسباط الان ما يقارب (250) ، بارك الله فيهم ونفع بهم ، وجعلهم صلة واصلة لهذه الاسرة المباركة.

واما الام فهي الفاضلة مسفرة بنت ‏سعيد يزيد آل شحره الخسافي (رحمها الله)، والدها كان شيخ اهل ذراع منفة من آل الخسافية في عصره، وكان من الرجال المعدودين بالشجاعة والاقدام والقوة (رحمه الله وغفر له)، انجبت أربعة أولاد واربع بنات، وكانت امرأة صابرة حازمة، وربة بيت مدبرة، يقول واصفا بعض معاناتها البسيطة في صغره ( كنت وانا ادرس في المرحلة الابتدائية بالنفيعة، ولبعد المسافة اقوم من قبل صلاة الفجر, وتكون حينها امي قد جهزت قليلا من الخبز في المثفاة فطورا, واما الادام فلم يكن إلا قهوة القشرية (لا يوجد غيرها)، وكان ما تعده من الفطور هو لكامل الاسرة رحمها الله) ، تحملت بالطبع غربته وبعده عنهم صغيرا، في زمن لا يوجد فيه أي من الاتصالات ، فلا تدري من حين مغادرته أحي هو أم ميت، واين هو وما هي اموره وظروفه، غاب لأكثر من سبع سنوات، تنقل فيها بين الرياض وجيزان ومكة المكرمة، لا يحضر إلا لماما في العطل الصيفية، وهي صابرة محتسبة، رحمها الله وغفر لها، وكتب ما قدمت في حسناتها، وثقل به موازين اعمالها.

ولد لهذين الفاضلين في عام 1373هـ، في بيت العارفة في بقعة نيد المزرة بجبل ال ظلمة ، وقد سبقه لهما اخوه الاكبر يحيى، حفظهم الله.

تعليمه :

لم يدخل المدرسة الا متأخرا عن السن المعتادة، وكان لموقع بيتهم في بقعة نيد المزرة، الذي يبعد كثيرا عن موقع المدرسة الابتدائية الوحيدة في النفيعة، دور كبير في ذلك، ثم لما كانت الحياة حينها من الصعوبة والكدح، فلا يستغنى فيها عن أي يد فاعلة في الاسرة ، فالحياة تحتاج في تلك الايام لتظافر الكل في العمل، والاعمال شاقة لا تكاد تنتهي، سواء منها العمل الدؤوب في المزرعة أو في رعي الماشية، فلا بد ان يشارك الجميع، كل بقدر جهده وطاقته، فكانت هذه معوقات ومبررات منطقية في عدم التحاقه بالمدرسة مبكرا، وهو عذر وتبرير منطقيا ومقبول لبقائه محروما من طلب العلم، فكانت الاستفادة منه ليشارك بما تيسر من الاعمال الضرورية للأسرة، وكان هذا حال عموم الناس.

لو افردنا الحديث عنه خاصة، فشبه المستحيل قدرته على الذهاب للمدرسة يوميا من محل سكنهم البعيد جدا، بل لم يلتحق بهذه المدرسة من عموم هذه الجهة الا اثنان، كانت لظروفهما الخاصة السبب في ذلك، وهما خاله مسعود بن احمد يزيد آل شحرة (حفظه الله)، وابن خاله حسن بن اسعد سعيد آل شحرة (رحمه الله)، لذلك كان يغبطهما ويرقبهما في ذهابهما ومجيئهما، ويتشوق دوما لسماع اخبارهما عن المدرسة بكل لهفة، وكم تمنى لو تتاح له الفرصة للدراسة مثليهما، وكلما التقى بهما أو بأحدهما لا يكون الحديث الا عن المدرسة، وما فيها من حكايات وعن الكتب المقررة والمواد الدراسية، وقلبه يكاد يتفطر رغبة وشوقا لما يسمع، وكل هذه الاحاديث تزيد من اوار الشوق في قلبه، ومع ذلك لم يكن ليجرؤ على مفاتحة أبيه في هذا الموضوع، بل يراه من المستحيل أن يسمح له والده بذلك، هكذا كان تصوره وما وقر في قلبه، فمن الصعوبة كما يعتقد أن يفرط فيه والده ، وهو الذي يقوم برعي غنمهم هو واخيه احمد، ومع ذلك فلم يتحدث ولو مرة واحدة معه في هذا الموضوع، بل يجده لا يقدر نهائيا، كان يتحدث ببعض هذه الرغبات والاحلام، لخاله مسعود بن احمد وابن خاله حسن بن اسعد اذا جلس اليهما، وفي الحقيقة فقد تفاعلا معه كثيرا، ولكن كيف لهما ان يساعداها ويفاتحا والده في الامر، وبعد تردد واحجام تشجعا واقدما على ذلك، ولم يكن الامر بالصعوبة التي كانوا يتخيلونها.

حضرا الى بيته (العارفة) في احد ايام الجمع، وبعد تردد بثا الموضوع امام الوالد وافصحا عن الرغبة لدى محمد، والحا في طلبه بان يسمح له بمرافقتهما إلى المدرسة، وكانا كلما ابرز عذرا أو عائقا دحضاه بالحجة والمنطق، وفي النهاية اقتنع الاب على شروط تحملها محمد بكل اريحية وقبول، وكانت للاب مبرراته المنطقية مما سبق واوضحنا، اضافة الى قلة ذات اليد وصعوبة توفير متطلبات المدرسة، ولكن كل ذلك كان لا يهم محمدا، فهو يعتبره ترفا يستطيع التخلي عنه.

وافقت تلك الخطوة رغبة مكبوتة لدى الاب، ولكنه كان يراها بالمنطق شبه مستحيلة، لان المسافة إلى المدرسة وصعوبتها عوائق قد تحول دون قدرته على الاستمرار في المواظبة، ولكنها لما جاءت منه شخصيا استبشر بها كثيرا، وبالفعل فقد بادر إلى تسجيله بالمدرسة، وبعد أن اخبره بإتمام قبوله، استبشر هو وفرح كثيرا وكاد يطير من السعادة غير مصدق، فقد عاش حينها اجواء من السعادة فوق الخيال، وبدأ بالتهيؤ من ساعته للذهاب إلى المدرسة، وكان تجهيزه الاولي من البساطة بمكان، حسب ظروف ذلك الزمان وامكانياته، حيث يقول : (ابتاع لي والدي شنطة للمدرسة، بقيت معي إلى أن تخرجت من المرحلة الابتدائية، ولم يكن حينها متوفر مما يجده ابنائنا اليوم، من ادوات دراسية ورياضية متعددة، فأقصى ما يتوفر هو قلم الرصاص ودفاتر ابو عشرين ورقة)، وما إن بدأت الدراسة حتى كاد يطير شوقا وسعادة، ومع ذلك فلم تصرفه دراسته عن مشاركة ومساعدة اهله في الاعمال الحياتية الروتينية، وان كانت من شروط الاب عليه للموافقة على دراسته، ولكنه لم يكن يلزمه بها، ومع ذلك فما إن يعود من المدرسة إلا وينخرط من نفسه في المشاركة الفاعلة، فاذا ما وجد فراغا استذكر دروسه وحل واجباته.

لنعش معه في أول ايامه في هذه المدرسة، حيث شكلت له بالفعل مفاجأة غريبة ، فكانت بالنسبة له صدمة حضارية لم يستوعبها بسهولة، فالمدرسة وما حولها مكان مزدحم ومليء بالناس وشديد الصخب، وكيف لا تكون له كذلك وهو قادم من بيئة شبه منعزلة شديدة الهدوء، لا يكاد يسمع فيها الا حفيف الرياح، وزقزقة العصافير، وثغاء الشاة وخوار البقر، واصوات محدودة هنا وهناك، فكيف به ينغمس فجأة في هذا الزحام والصخب، وكيف كان تقبله واستعداده في دخول هذا العالم لأول مرة، ولكنه طالما كان هذا حلمه من قبل، وقد سمع عنها كثيرا من الاخبار والقصص، فنجده قد روض نفسه لتقبل كل شيء، لنسمع كل ذلك من خلال عباراته، حيث يقول : (ذهبت للمدرسة وكان يوما لا انساه، من الفرح بالمدرسة المقرون بالخوف من مشاكل الطلاب، حيث حذرني خالي مسعود قائلا: كن مستعد للمضاربة، لان هناك طلابا يطردون اي طالب غريب عنهم اذا قدروا، وفعلا ما إن وصلت للمدرسة إلا وانبرى لي احد الطلاب الكبار في السن، ليسال متعجرفا من هذا الغريب، وما الذي أتى به إلى هذه المدرسة، وهي ليست في قبيلته وجماعته، واخذ يستفزني بأشد العبارات، مما جعلني لا احتمل، بل قمت متحفزا كما أوعز لي خالي من قبل ، حيث بادرت بالدفاع عن نفسي ، ورميت عليه ببعض الحجارة، واشتعلت بيننا معركة حامية الوطيس، التف حولنا بسببها الطلاب للفرجة والتشجيع، حتى ارتفعت الاصوات كثيرا، مما استدعى حضور بعض المدرسين لفض المشكلة، وكانت هذه إحدى البدايات الصعبة التي لم اراها مبشرة بالخير، ولكن بحمد الله كانت هذه أول وآخر مشكلة تحدث لي من هذا القبيل، فقد جنبت نفسي بعدها وتجنبت مواطن الاحتكاك).

ولكن كانت اشد من هذه البداية التي انتهت في وقتها، مشكلة استمرت ولم يكن لها هناك من حل، الا وهي مشكلة الطريق إلى المدرسة، حيث كانت بالفعل طريقا بعيدة وصعبة وشاقة، مما يضطره القيام من قبل صلاة الفجر للتهيؤ لها، فكان يتناول فطوره في تلك الساعة المبكرة، وكان فطورا بسيطا جدا (خبز وقشرية) ، وينطلق مباشرة حاملا حقيبة دروسه بإحدى يديه، وفي طريقه تعترضه مشكلة كانت تقلقه كثيرا، وتكاد تقعده في البيت، لولا ما يدفعه من الرغبة الجامحة في الذهاب إلى المدرسة، فقد كان يمر في طريقه بجوار احد البيوت، التي تقتني بعض الكلاب الشرسة، التي تهاجم كل غريب يمر من حولها ، فكان يجتاحه الرعب كلما اقترب من هذا المكان ، فيستعد لها متسلحا بمجموعة من الحجارة في احدى يديه ، والاخرى ممسكة بحقيبة دروسه، فيدخل في معظم الايام في معركة حامية مرهقة، ولا يكاد يصدق انه سيخرج منها سليما، بل اصبحت مشكلة تؤرقه في كل يوم ، وتسبب له خوفا ورعبا لا نهاية له ، حتى لم يعد يرى مشكلة أو معوقا اشد منها، فاذا ما اجتازها بسلام واصل طريقه في الصعود إلى نيد اللمة، وهناك يستريح قليلا ليستعيد انفاسه ، ويتروى من ماء البركة المجاورة للمسجد، ويكون قد اجتاز الجزء الاصعب من الطريق، حيث قطع فيه كامل بقعة المفلد، من اقصى نقطة في اسفلها الى اعلاها.

استمر على هذا المنوال وفي هذا المشوار وحيدا على مدى ثلاث سنوات متتالية، إلى أن انضم اليه من منتصف هذه البقعة ابن عمته (فضيلة الشيخ القاضي الدكتور) جبران بن سالم، الذي التحق معه حينها طالبا في نفس المدرسة، وفيما بعد انضم اليهما اخوه الاصغر (مفرح بن حسين)، ومع كل هذه الصعوبات والمعوقات والتعب، فلم يتوانى أو يتكاسل بل زاده كل ذلك اصرارا وعزيمة، حيث تحمل كل متاعب الطريق ومعاناة الوصول الى المدرسة، ومع ذلك لم يتأخر يوما عن المشاركة الفاعلة مع اهله في الاعمال الروتينية في البيت وفي المزرعة، وإن كانت شرطا لوالده عليه ليوافق له على الدراسة، ولكنه مع ذلك لم يلزمه به ولم يشاحه في الوفاء به، ولكنه من تلقائي نفسه كان يبادر إلى المشاركة الايجابية مع اهله، فاذا ما وجد فراغا اثنائها سارع إلى استذكار دروسه وحل واجباته.

ولرغبته الاكيدة في طلب العلم، فما اسرع ما انسجم وتأقلم مع كل هذه الاوضاع، ولم تمضي فترة بسيطة عليه الا وقد تعود على هذه الحياة، وتفاعل بسرعة مع نظام المدرسة ومع الطلاب واستوعبه، والف الوضع وتعايش معه، واستطاع ترتيب كامل وقته، والتغلب على كثير من الامور والمعوقات، فكان يحرز في دراسته تقدما ملحوظا ولافتا، حتى انه عند نجاحه من الصف الثاني الابتدائي، عرضت عليه المدرسة بسبب تفوقه الملحوظ، ان تمنحه فرصة لاختصار عام كامل ، حيث كان النظام يجيز هذا الاجراء، فقد أعطته في بداية العطلة الصيفية مواد الصف الثالث الابتدائي، حتى يذاكرها ليتم اختباره فيها مع بداية العام الدراسي الجديد، وبالفعل فقد اتم ذلك واجتاز الاختبارات بنجاح، وعلى ضوؤها انتقل مباشرة إلى الصف الرابع الابتدائي.

كان مدير المدرسة كما يذكر، الاستاذ عبد لله بن شوعي من اهالي صبيا، ثم تلاه الاستاذ على بهلول، وكان الاخير اداريا قويا وحازما، واما المعلمون فهم من الجنسية الاردنية والفلسطينية، وفي اخر دراسته في هذه المرحلة كانت بداية تعيين معلمين من ابناء فيفاء، وكانوا هم الدفعات الاولى الذين تخرجوا من نفس المدرسة، واكملوا تعليمهم في معاهد اعداد المعلمين في المنطقة، حيث عين في البدأ الاستاذ حسين بن جابر الخسافي (رحمه الله)، في حوالي عام 1386هـ ، وفي السنة التالية عين الاستاذ علي بن يحيى الابياتي(رحمه الله)، وفي نفس العام تم انتقال الاستاذ علي بن فرحان الخسافي(رحمه الله)، الذي كان زميلا مباشرا للإستاد حسين بن جابر، ولكنه كلف عند تخرجه بالعمل مديرا لمدرسة القهبة الابتدائية المحدثة في بني مالك، وقضى فيها عاما دراسيا كاملا .

لا يخلوا الجو من المكدرات، ومما يذكره في هذا الجانب اثنتان كادتا تصرفانه عن الدراسة، ومع انهما (كما يرى الكثير) امور يسيرة وتافهة، ولكنه كان لجديته وحساسيته المفرطة ، يحس أن مردودهما النفسي عليه كبيرا وجارحا، واولهما تأثره بما كان يسمعه من تعليقات بعض الناس غير الواعين، على ما تحتويه بعض الكتب التي يدرسونها، فكان بعضهم يظهر له كثيرا من التهكم والسخرية به، وهي تعليقات جاهلة يكررونها اذا راؤوه أو بعض الجادين من امثاله، تتضمن بعض كلمات الهمز واللمز في نطق بعض عناوين الدروس، من مثل ما كان موجودا في كتب الهجاء والمطالعة ، التي يفهمون أن لها مدلولا يشابه بعض العبارات الدارجة في المجتمع المحلي، من مثل كلمات (خبز ورقش وعجن وعصد)، فيكون لها مع التكرار الساخر تأثيرا يتغلل في النفس، ويصف ذلك في قوله : (زرعوا عندي بعض الهم بتكرار هذا القول والغمز واللمز الذي لا ينتهي)، وهنا برز دور الاب الواعي، عندما بلغه شيء من ذلك، حيث استدعاه في جلسة تربوية خاصة، وبين له عوار كلامهم ، ثم نفحه بالتشجيع والثناء على تميزه عنهم، ومما قاله : (ما عليك منهم، بل شد حيلك، واظهر لهم حسن توجهك)، وهذا الكلام عاضد رغبة في نفسه لطلب العلم، فكان يتجاهل كل ما يسمعه من التحقيرات والسخرية، اما المشكلة الثانية فكانت معه وهو طالب في الصف الخامس، عندما فرضت ادارة المدرسة على العموم أن يلبسوا (الثوب)، بدلا من الازار الذي كان سائدا بين الناس، وقد كانت الامور المالية لدى معظم الناس حينها صعبة، وعدم توفر محلات الخياطة وبيع الاقمشة، مما حدى بمعظم الطلاب (وهو منهم) الى اللبس البدائي الازار (ملحفة) والقميص (كرتية)، وكان يستشعر انه إذا طلب من والده ذلك فإنه سيثقل عليه ماديا، فكان يعتقد أن ذلك أمرا يصعب تحقيقه، لذلك لما الحت عليه المدرسة في هذا الموضوع استثقله ، ويقول : (اصبحت كما اتصور (نفسيا) أني امام مشكلة عويصة، وكانت في الواقع اوهام عائدة إلى نظرتي القاصرة، فلذلك لم افصح لاحد من اهلي بشيء من ذلك، حتى أني من طول التفكير تخيلت أن الحل هو في ترك الدراسة بالكلية)، وفي هذه الاثناء لاحظ عليه والده تغيرا غير معهودا، فسعى الى استجلاء الامر منه شخصيا، فكانت اجابته متلجلجة، لان ليس لديه وضوح في الرؤيا، وكان مما قاله انه لم يعد لديه الرغبة في الدراسة، وكان تبريره ان المدرسة أصبحت تثقل عليهم في الطلبات، فكانت كل يوم تطلب منهم شيئا مختلفا، من الدفاتر والاقلام واللباس، ففهم الاب الموضوع وشخص العلة وخفف عنه هذا الهم، وقال دع هذه الامور لي وحدي ولا تفكر فيها، فانا سأحضر غدا للمدرسة واتوصل معهم الى حل مناسب، وبالفعل فقد ذهب الاب إلى المدرسة في اليوم التالي، وفهم المطلوب وكان للاستاذ علي بن فرحان (رحمه الله) دور ايجابي في الوصول الى الحل المناسب، حيث اصطحبه والده في المساء إلى متجر جارهم شريف بن علي الكدفي، وهناك قام بتفصيل ثوب له وخياطته، وكان أول ثوب يلبسه في حياته، ويقول عن هذه النقلة : ( كان ثوب مربع الشكل، قائم الزوايا، بدائي التفصيل، غريب القماش، ذو لون اخضر غامق، استجلبت بسببه سخرية بعض الطلاب، لرداءة تفصيله وخياطته، وفي تنافر الالوان وبشاعتها، ولكنه على كل حال انهى المشكلة القائمة، وجعل الامور تسير بعده على ما يرام).

ما اسرع ما انقضت تلك الاعوام ، واصبحت كالأحلام ، فها هو في الصف السادس الابتدائي، مع نهاية العام الدراسي 1388/1389هـ ، وكان حينها لزاما على طلاب هذا الفصل أن يؤدوا اختباراتهم النهائية امام لجنة عامة في مدينة صبيا، وبالفعل فقد تم لهم ذلك، مع ما يصاحبه من التعب والمشقة، ولم يعد امام الطلاب إلا انتظار اعلان النتائج، وكانت تعلن عن طريق الاذاعة الرسمية، لذا لما اعلنت هذه النتيجة بعد ترقب، كان وبحمد الله ضمن الطلاب الناجحين، بل كان أحد العشرة الاوائل على منطقة جازان، فقد كان ترتيبه الثاني على مستوى المنطقة، وكان هولاء العشرة الاوائل تكرر اسمائهم بعد كل نشرات الاخبار لعدة ايام، وكانت فرحته كبيرا بهذا النجاح وهذا التفوق، وشاركه في الفرحة كل من حوله ومن بعض افراد قبيلتهم، وبعض منهم اهداه مبالغ مالية من قبيل المكافأة، ومن هولاء كما يذكر بكل فخر وامتنان، يزيد بن سلمان الظلمي (المعمر)رحمه الله، ومحمد بن اسعد الظلمي (الغرز) رحمه الله، والد الدكتور عبدالله بن محمد (حفظه الله) في جامعة جازان اليوم.

وكان لتلك المبالغ مكانتها واثرها الكبير، الذي اسعده بما اعانته عليه من تجهيز نفسه عند السفر لمواصلة دراسته، فلم يكلف والده بمصاريف مالية غيرها، فقد كانت مداخيل الناس في تلك الفترة محدودة وقليلة جدا، وكان يعي ويعلم ويقدر ظروف والده واسرته في هذا السبيل، فلا يتوفر لديهم ما قد يساعده على تحقيق كثير من طموحاته في ذلك الوقت.

بداية الغربة ومواصلة الدراسة:

كانت اقصى مراحل الدراسة المتوفرة حينها في فيفاء، هي هذه المرحلة الابتدائية، وكان والده يحس بتفوقه، ويدرك رغبته في استكمال دراسته، وكان عاقلا حازما، لا يقدم على شيء دون تفكير واستشارة، لذلك استشار فضيلة الشيخ علي بن قاسم، عن ما يفعله مع ابنه، واين المكان الانسب لمواصلة دراسته، فأشار عليه بتسجيله في المعهد العلمي في مدينة الرياض، لأنه سيجد هناك المساندة والاشراف من الشيخ سليمان بن قاسم، وبالفعل فهذا هو ما تقرر القيام على تحقيقه، بل إن الشيخ علي بن قاسم اصطحبه معه إلى الرياض، حيث تم انهاء قبوله في المعهد العلمي، وكان معه ايضا زميله يحيى بن حسن آل سنحان (رحمه الله)، وقد استقرا في البدأ ضيفين في منزل الشيخ سليمان بن قاسم، وما إن بدأت الدراسة حتى رغبا في الانتقال ليسكنا وحديهما، فقد انتقلا للسكن الى ما يعرف ببيوت الاخوان حينها ، وكانت بيوتا قديمة وكبيرة، وقفها الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) سكنا للغرباء من طلبة العلم، وكانت تقع في حي دخنة وسط الرياض، قريبة من مقر المعهد العلمي.

ويذكر انه عندما كان مقيما في منزل الشيخ سليمان، كان الامر بالنسبة له عاديا فلم يشعر بكثير من البعد عن اهله والغربة عنهم، فقد كانا ضيفان معززان مكرمان يجدان كل حفاوة وحسن معاملة، ويعاملهما كأحد ابنائه أو اكثر، وحتى أنه يكلفهما ببعض الامور الخاصة، ليشعرهما بانهما ليسا اغرابا لديه، ويذكر من ذلك قوله: (انه كان يرسلني ببعض الاغراض لوالده قاسم بن سلمان، حينما كان منوما في مستشفى الشميسي العام، وكنت حينها احس براحة كبيرة، وبالذات اثناء جلوسي مع الوالد قاسم (رحمه الله) في المستشفى، فكان يذكرني بالبلدة ويحدثني عن اهلي، وكنت اسمع منه ثناء عاطرا على والدي، وعن ما يربطهما من علاقة حميمية، ويقص لي بعض القصص عن جدي الشيخ محمد بن يزيد، الذي كان صديقه وجاره في ممتلكاتهم الزراعية).

بالطبع كانت هذه اول مرة يغادر فيها بيته، ويغادر بلدته ويغترب عن اهله، وهي غربة كان يزيدها احساسه بالتغيير والتباين في معظم الاشياء، فهي في ذلك الوقت نقلة كبيرة من بلدة صغيرة منزوية بين الجبال، الى هذه المدينة الكبيرة العاصمة الصاخبة، وهو بعيد عن اهله ووالديه لأول مرة، فتملكته الوحشة والشعور الكبير بالغربة، وكان في كل يوم يزداد همه وغمه اكثر، ولا يجد من يبوح له بمعاناته الا رفيق دربه وزميل غربته (يحيى) ، وهو في مثل وضعه أو اشد منه، فكلاهما يعاني مما يعاني منه الآخر أو اكثر (إن شكينا بكينا وان صبرنا قهر).

بقيا يعانيان لأكثر من شهر، تعصرهما الغربة عصرا شديدا، حتى لم يعدا للصبر منزع ولا للاحتمال طاقة، بذلا كل جهدهما ولم يقدرا على التأقلم والانسجام، لامع نفسيهما ولا مع المجتمع من حولهما، فهما يشعران بالوحدة تخنقهما داخل المعهد وخارجه، إنه شعور قاتل يفوق الاحتمال، لذا اتخذا قراريهما في ذات يوم، دون تردد أو تفكير أو مشاورة ، فقد قررا عدم الاستمرار على هذا الوضع مهما حصل، فلا بد ان يعودا الى منطقة جازان، ونفذا في الحال سحب ملفيهما على مسؤوليتهما، وقررا الارتحال من وقتهما إلى منطقة جازان، على أن يواصلا دراستهما هناك.

كان عملهما هذا نابع من ذاتيهما، لما كانا قد وصلا اليه من الاحباط، وما كان يحسان به من الم البعد والفراق عن الاهل والغربة عنهم، لذلك لم يطيلا التفكير ولم يعلما احد بعزمهما، وبالذات الشيخ سليمان بن قاسم، لانهما يدركان أنه لن يسمح لهما بما اقدما عليه، فقد كانت منهما مغامرة غير مضمونة العواقب، ولم يحسبا انهما قد يفقدان بسببها الدراسة، أو يحرمان منها لمدة عام على الاقل، ولكن لم يفكرا في كل ذلك بل لم يعد يهمهما، ولما علم الشيخ سليمان بما فعلاه فيما بعد، غضب منهما غضبا شديدا، وعتب عليهما في انهما لم يستشيراه، أو يعرضا عليه مشكلتهما فيعينهما على تجاوزها، وقد كتب ذلك في رسالة مطولة لوالده (الشيخ حسين بن محمد)، عتب فيها على محمد لما اقدم عليه، ثم يحثه فيها على الاهتمام به ليواصل دراسته ولا يتركها.

وهنا يعلق على هذه النقطة وما سبقها ، قائلا : (اجدها سانحه لأذكر سبب اهتمام الشيخ علي بن قاسم والشيخ سليمان بن قاسم بي، فأولا لان والدهما قاسم بن سلمان ال طارش (رحمه الله) كان صديقا لجدي الشيخ محمد بن يزيد (رحمه الله) ومن بعده صديقا لوالدي (رحمه الله) ، والعلاقة بينهم جميعا علاقة حميمة، وبينهما تجاور في الجهة وفي الاملاك الزراعية، ولما تكنه الاسرتان لبعضهما من المحبة والود والوفاء، مع حب الشيخان لنشر التعليم بين ابناء فيفاء، لذلك كان يوصينا والدنا بهذه الاسرة (آل طارش) خيرا، لما يربطنا ببعض من الاواصر من أزمنة قديمة، نسال الله ان يجمعنا واياهم في جنات النعيم) اللهم امين يا رب العالمين .

سافرا مباشرة الى جيزان، يستقلان سيارات النقل العامة، وكانت بالنسبة لهما تجربة جديدة، فهما عندما حضرا الى الرياض أتيا بالطائرة، لذا كانت رحلة العودة هذه شاقة وصعبة عليهما بخلاف ما كانا يتوقعان، فالطريق اغلبها أو كلها طرق صحراوية غير معبدة، والسيارات فيها كثيرة الاعطال والخلل، لذا استغرق سفرهما ما يقارب خمسة ايام بلياليها، عانيا خلالها كثيرا من التعب والارهاق ما الله به عليم.

لما وصلا إلى جيزان بعد هذه الرحلة المضنية، ذهبا مباشرة الى المعهد العلمي بجيزان، والحمد لله لم يخيب املهما مدير المعهد (الشيخ علي صديق رحمه الله) بعدما سمع حكايتهما وتفهم وضعيهما، فقد هون عليهما الامر، واستقبلهما استقبالا حسنا، وقبل اوراقهما ضمن طلاب المعهد العلمي، وانتظما بالفعل في الدراسة من جديد بنفسيات افضل.

كانت تجربة صعبة وقرارا اصعب، ولكنه مع تعبه جلب لهما الراحة النفسية والطمأنينة، عندما شعرا بقربهما النسبي من ديارهم، حيث ارتاحت نفوسهما القلقة، وبعد أن اطمئنا الى تيسر الدراسة كما تمنيا، وجاء بعدها دور البحث عن السكن المناسب، وكانت الظروف حينها مع كل الناس صعبة، ولكنها بدائية وبسيطة غير معقدة، فقد هداهما تفكيرهما إلى السكن فيما يعرف بقلعة (الدوسرية)، حيث وجدا أن هناك من يسكن فيها من بعض الطلاب ، وكان موقعها القريب من مبنى المعهد العلمي مشجعا للاستقرار فيها، وكانت في تكوينها قلعة حربية قديمة، يوجد بها غرفا واسعة، فاتخذا من احداها سكنا وهيائه بما يلزم، وقاما على تجهيزه بما تيسر من الاثاث والفرش البسيط، فكان لهما سكنا مريحا يفيء بمتطلباتهما البسيطة، ثم تفرغا بعد ذلك لدراستهما بشكل جاد.

مضت بهما الايام، وتعرفا على المجتمع من حولهما، وتواصلا مع بعض ابناء فيفاء المقيمين في جيزان، سواء من طلاب المدارس أو من العاملين في بعض الدوائر الحكومية، وكان يزورهما في مقر سكنهما بعض الفضلاء، ومن هولاء الشيخ مرعي بن يحي الظلمي، والشيخ جابر بن علي الابياتي، (حفظهما الله)، ويشجعانهما ويشدان من ازريهما، ويتواصلون مع بعض الطلاب ممن يدرسون معهم في المعهد العلمي، أو في معهد اعداد المعلمين، أو في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويذكر من هولاء الاساتذة حسن بن سليمان المثيبي (سهلان)، واسعد بن فرحان الظلمي، وهما ممن سبقوهما في الدراسة والتخرج، وكذلك حسن بن حسين الخسافي (شيخ قبيلة الخسافي الان) وغيرهم كثير، وكانوا يتزاورون ويؤنس بعضهم بعضا، ويزورهم أيضا كثيرا ممن يقصدون جيزان من فيفاء لبعض امورهم، ومعظمهم يحفزونهم على الجد في الدراسة والمثابرة والصبر، ومن هولاء الشيخ حسن بن يحي ال سنحان (والد زميله) وكان رجل دين وتقى وتواضع، وكذلك الشيخ حسن بن علي آل سنحان شيخ شمل قبائل فيفاء، رحمهما الله تعالى وغفر لهما.

كانت تصرف في المعهد مكافأة شهرية للطلاب، وهذه المكافأة هي كل ما يعتمد عليه في تغطية احتياجاته ، بل وكان يحرص على استقطاع جزء منها يرسله إلى والده، لأنه كان متعاطفا بشكل كبير مع ظروف الاسرة المادية، ولذا كان يقتصد في كل اموره في حدود الحاجة، حتى تعود على الصبر والتضحية، ووجد فيها لذة وبركة، ومضت به السنين سريعة وجادة، لا يشغله فيها الا دراسته ودروسه، وكان النجاح بحمد الله حليفه في كل عام، والتفوق لا يفارقه ولا يتنازل عنه، وما اسرع ما وصل إلى نهاية المشوار متخرجا من المعهد العلمي، ونال شهادة الثانوية منه في نهاية العام الدراسي 1394/1395هـ.

ما ان تخرج من هذه المرحلة، وحمل شهادتها، إلا ووقف على مفترق طرق حائر، يبحث عن الاتجاه المناسب له، فلم يعد لديه طول النفس لمواصلة دراسته في احدى الكليات الجامعية، بل كان يرى بالمنطق الاكتفاء حاليا بما قد ناله، ليبحث له عن عمل وظيفي، لأنه قد عان كثيرا من الجهد وطول الغربة ، فاصبح يفضل اختصار شيئ من الطريق الطويل ، وكان يحتدم الصراع داخل نفسه، بين الرغبة المتأججة في مواصلة طلب العلم، والرغبة الملحة في طلب الراحة وسلوك العمل الوظيفي، وكان حلمه الابرز في أن يعمل في مجال التدريس، لذلك كانت فرحة كبيرة عندما سمع بوجود المعهد التربوي لإعداد المعلمين في مكة المكرمة، الذي كان يقبل طلاب المرحلة الثانوية لتأهيلهم تربويا للتدريس، وبالفعل كان هذا هو ما يتمناه ليحقق له الجمع بين الرغبتين (العلم والعمل)، وليصيد عصفورين بحجر، لذا لم يتردد لحظة واحدة بل شد الرحال مباشرة إلى مكة المكرمة، وفيه قدم اوراقه وشهاداته ليتم قبوله في هذا المعهد، وقد تحقق له بفضل الله القبول ضمن طلابه في ذلك العام.

كانت الدراسة في هذا المعهد تربوية متخصصة، يدرس فيها الطالب طرق التدريس الحديثة، ويتعلم ويطبق اعداد الدروس وتحضيرها، ومسالك التربية بكل ابعادها ومراميها، فهي في منهجها تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية، وما اسرع ما مضت هذه السنة الدراسية سريعة، كان يكتسب خلالها في كل يوم شيء جديد، وينغمس في علوم التربية، وفي جوها الممتع الجميل، ثم يستمتع بأجمل الاوقات في رحاب البيت العتيق، الذي طالما تنقل كثيرا بين اروقته وساحاته، وتزود فيه بالعديد من الدروس والمحاضرات، فكانت بالنسبة له سنة لا امتع ولا اللذ منها، فيها العديد من الدروس التربوية المركزة في المعهد، والدروس العلمية والشرعية والثقافية في رحاب المسجد الحرام، فمكة عامرة دوما بكل ما لذا وطاب من العلوم التي تغذي الفكر والروح، حماها الله وزادها مهابة واجلالا.

تخرج في نهاية العام الدراسي 1395/1396هـ ، من مركز مكة المكرمة يحمل شهادة دبلوم اعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية ، بتقدير عام جيد جدا.

بالطبع طموحه لم يكن الاكتفاء بهذه النهاية، ولكن احيانا قد تقيدك ظروف الزمان والمكان أو الحال، (تجري الرياح بما لا تشتهي السفن)، وفي النفس حاجات إليك كما هيا، فقد يضطر الانسان الى الاكتفاء بما تيسر بين يديه على أمل لا يأتي، وفرص لا تؤآتي، فلم يتاح له المجال وقد حمّل مسؤولية ادارة المدرسة، وهي كما نعلم في مكان ناء وبعيد عن الجامعات، لذا اكتفى بما توفر امامه من فرص محدودة، ودورات وبرامج علمية وتنشيطية، تحققها له جهة عمله، فالتحق بعدد من الدورات والبرامج التربوية والادارية، على مستوى ادارة التعليم، ومكاتب التوجيه.

وقبل الانتقال من هذه المرحلة يحسن بنا الاشارة الى اشخاص كان لهم ادوار (كما يقول) في مسيرته وبعض ما تحقق له في حياته، ومنهم بالطبع وفي المقدمة كما ذكرنا الوالدان رحمهما الله، ثم اخيه الاكبر يحيى (حفظه الله) ويقول عنه (اخي الاكبر يحي، كان يدعمني ماديا ومعنويا، ويشجعني منذ ان التحقت بالدراسة، إلى أن تخرجت منها، فله كل الشكر والدعاء) ثم اخيه احمد (حفظه الله) ، ثم لا ينسى الثناء على احد مشائخه في المعهد العلمي في جيزان ( فضيلة الشيخ احمد دعاك) الذي ما فتئ ينصحه ويحفزه، ثم الشيخ مرعي يحي الظلمي (حفظه الله وكان يعمل باحدى القطاعات الامنية في جيزان) كان يقول لا يفتر يمر عليه بين فترة واخرى في سكنه، فيطمئن على احواله ويشجعه كثيرا، ولا ينسى بالذكر رفيق دربه في بعض مراحل الدراسة الابتدائية، فضيلة الدكتور الشيخ القاضي جبران بن سالم الظلمي (حفظه الله) حيث يقول (كنت قد سبقته بالدراسة لأنه اصغر مني سنا، ولكن كنا ندهب سويا للمدرسة ونعود منها، وكانت بيننا قرابة (فوالدي هو خاله)، مع صداقة عميقة لازالت) وهناك يحي بن فرحان اسعد الظلمي (رحمه الله) كان اكبر منه سنا ولكنه (كما يقول) كان يعلمه بعض الدروس التي تصعب عليه في المرحلة الابتدائية، ثم يعقب (وهناك اناس اخرون كثر، لا يتسع الوقت لذكرهم، فشكرا جزيلا لكل من دعمني او نصحني او وجهني) .

العمل الوظيفي :

بعد تخرجه في عام 1396هـ، عين مباشرة مديرا لمدرسة ذراع منفة الابتدائية، وبقي فيها لمدة عشر سنوات، ثم طلب النقل إلى مدينة الطائف في عام 1405هـ لظروف خاصة به، وعمل فيها معلما داخل مدينة الطائف، وفي عام 1407هـ وبعد سنتين دراسيتين طلب العودة إلى ادارة تعليم صبيا، تلبية لرغبة والده في ان يعود ليكون قريبا منه، وبالفعل تم توجيهه إلى نفس المدرسة، في ابتدائية ذراع منفة كمعلم ، ومع بداية العام الدراسي التالي 1408هـ ، كلف من جديد مرة اخرى مديرا للمدرسة ، وقد بقي كذلك إلى أن احيل على التقاعد في عام 1433هـ، بعد بلوغه السن النظامية (60) سنة اطال الله في عمره، وثقل بما قدم موازين حسناته.

حقيقة كان شحيحا في التحدث عن الجانب العملي في حياته، الذي استمر يعمل فيه ما يقارب من سبع وثلاثين سنة، كانت بالفعل حياة جادة ومتعبة، وفيها العديد من التجارب والخبرات، وانتجت اعداد هائلة من المتخرجين طوال هذه السنوات، ممن لا شك أن معظمهم وصلوا الى مستويات عالية، سواء علمية أو وظيفية أو اجتماعية، وكان الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، يعود بشيء منه إلى التأسيس الجيد في المرحلة الابتدائية في حياتهم، وقد الححت عليه كثيرا في هذا الجانب، ولكنه آثر الصمت من باب التواضع الجم الذي تميز به، لأنه لا يرى ما قدمه أو يقدمه من خلال عمله الرسمي أمرا ذي بال، أو شيء يستحق الحديث عنه، حتى أنه اقفل الامر نهائيا في هذا الموضوع، وكانت آخر اجابته لي بهذا النص (ليس عندي غير ما ذكرت سابقا، وليس عندي شيء من الانجازات والاشياء التي تذكر فتشكر)، وهذا بالطبع ما يؤمن به، وقناعاته الشخصية التي اقدرها تمام التقدير، ولكن من باب عدم الاغفال الامر بالكلية، سعيت إلى استكتاب احد الاخوة الاعزاء، ممن كان أحد طلابه ثم أصبح زميلا له، الاستاذ الفاضل علي بن احمد شريف الكدفي الخسافي (حفظه الله) ، الذي يلخص انطباعه في هذه العبارات، فيقول : (عاصرت الاستاذ الفاضل محمد بن حسين تلميذا، وكان بالنسبة لي حينها ابا ومعلما واخا، وذلك من خلال معرفته بي وبظروفي الخاصة (كان علي حينها يتيما)، فكان (والله) نعم الرجل في كل اموره، لدرجة انه يشد من أزري حتى اتمكن من النجاح، ثم في تشجيعي للذهاب لمواصلة الدراسة، فقد كان لهذا الرجل بعد فضل الله الدور الاكبر في مواصلتي للدراسة، ودعمه ألا متناهي ماديا ومعنويا، وشاء الله بتوفيقه أن اعود للعمل بعد التخرج إلى نفس المدرسة ، لكي التقى بمن فارقته وانا طالب كزميل عمل، وكان بالفعل مرحبا وفرحا جدا بان احد طلابه السابقين رجع ليكمل المسيرة معه، وما زلت اذكر مقابلته لي قبل ربع قرن تقريبا وانا اباشر لديه، عندما طلبت منه صادقا ان لا يضعني في الفصول الدنيا، عندما قال لي حينها ، لك ذلك مع اني ارى فيك القدرة على ذلك، حيث كان لتعليقه هذا اثر كبير في نفسي، جعلني اراجعها واتشجع فيما بعد، على الاقدام على تدريس هذه الفصول الاولى، حيث تجرأت ودرست الصف الثاني فما فوق والى هذا اليوم).

ويستطرد (مما اذكره عن هذا الرجل، انه تعاون معي في نهاية الدراسة الجامعية، عندما طلبت منه أن اطبق معه في هذه المدرسة، وبالفعل لطبيعته في التعاون والاخذ بأيدي الاخرين، فقد وافق على ذلك ، بل واضاف لي كثيرا من الخبرة والمشورة، والعديد من التوصيات النافعة، التي عملت بها وبقيت معي الى الان، فانا اعتبر هذا الرجل مرجعا، بل ومستشارا في مجال التعليم والادارة، فهو بلا شك معلم ومدير ناجح بما تعنيه الكلمة، والا لما استطاع ان يدير ويسوس مثل هذه المدرسة طوال خمس وثلاثين سنة، وكانت تضم عددا من طلاب كل القبائل الواقعة على الحزام وخارجه، من قبائل آل شراحيل والمثيبي والخسافي والظلمي والدفري والعمري، فجزى الله معلمنا الفاضل محمد بن حسين الظلمي كل خير).

نال العديد من شهادة الشكر والتقدير، وهي من الاشياء التي لم يرى داعيا لإبرازها، ووجدت له في ملفه المدرسي جائزة واحدة فقط، هي جائزة الانتظام للعام 1426/1427هـ ، كان نصها (نظير حرصه على اوقات الدوام طيلة فترة عمله)، صادرة من مركز الاشراف التربوي بالداير، وعرفت دون تأكيد منه ( ولا اشك) في انه مشارك فاعل في كثير من الفعاليات خارج نطاق عمله الرسمي ، وعرفت انه اشتغل في الاحصاء عضوا ومديرا لبعض الفرق فيها.

وفقه الله وكثر من امثاله العاملين بصمت، ولا شك :

ستبدي لك الايام ما كنت جاهل ## وياتيك بالانباء من لم تزودي

فستبرز اعماله ومنجزاته غدا من خلال طلابه ومحبيه، فهو من النوع الذي يدع اعماله تتحدث بالنيابة عنه، فالعاقل لا يحرص بنفسه على ابراز كثير من هذا الجوانب، والله وحده هو العالم والمجازي على كل خير وفضل تقدمه للآخرين، سواء من خلال حياتك الرسمية أو العادية، وفقه الله واعظم له المثوبة.

وبعد ما تقاعد اختار العيش والاستقرار في مكة المكرمة، (ومكة أولى يا اخي بالتعلق) ، وفقه الله واسعده وختم له بالصالحات، وثقل من موازينه، وادخله فسيح جناته.

الحالة الاجتماعية:

تزوج بعد تخرجه وتعيينه في مدرسة ذراع منفة الابتدائية ، من الفاضلة مريم بنت سلمان جبر الظلمي حفظها الله، ثم تزوج بعد ذلك من الفاضلة محسنة بنت سليمان مفرح آل شحرة الخسافي حفظها الله، ورزق منهما بالعديد من الاولاد، وذلك على النحو التالي:

فهد بكالوريوس شريعة، من جامعة الامام، ويعمل معلما في المنطقة الشرقية، متزوج ولديه بنت. حسن ماجستير من جامعة الامام، ويعمل وكيلا لمدرسة ثانويه في جده، متزوج ولديه ابنان. موسى ماجستير من استراليا، ويعمل مدرسا في جامعة الملك عبدالله (كاوست)، متزوج ولديه ابن. ابراهيم ماجستير من بريطانيا، ويعمل محاضرا في جامعة الملك عبد العزيز فرع رابغ، متزوج ولديه بنت. نوال جامعية وتعمل معلمة، وزوجها النقيب مهندس محمد بن سلمان الدفري. نوره تدرس بالمستوى الاول في الجامعة. عبد العزيز بكالوريوس شريعة، كلية الشريعة جامعة أم القرى، عين ملازما قضائيا في القضاء الاداري في جدة. فيصل يدرس في المرحلة المتوسطة. سميه في مرحلة الروضة.

بارك الله فيهم واصلحهم ورزقهم بر والديهم ، وبارك في هذه الاسرة ونفع بها، اسرة علم وتقى ورئاسة، واخلاق عالية، ونكتفي بهذا القدر من هذه السيرة العطرة ، كثر الله في مجتمعاتنا من امثالها ، مقابيس يهتدي بها السائرون في هذه الحياة الدنيا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم/ عبد الله بن علي قاسم آل طارش الفيفي ـ ابو جمال

الرياض في 4/4/1438هـ