 تطبيق التأمين الصحي على الزائرين | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

واستثناء الحجاج والمعتمرين

تطبيق التأمين الصحي على الزائرين

تطبيق التأمين الصحي على الزائرين
فيفاء أون لاين- الرياض

يبدأ تطبيق التأمين الصحي للزائرين للمملكة لمن رغب في تمديد تاشيرة الزيارة الصادرة بتاريخ 1438/2/13 هـ .

واكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إستكمال المتطلبات الإلكترونية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بالتأمين الصحي ، حيث يتطلب وجود تأمين صحي ساري المفعول او وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435 هـ والذي ينص على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة او تمديدها أو بغرض المرور و كذلك مرافقيهم .

ونوهت الأمانة أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام و المعتمرين والدبلوماسيين و الزائرون للممثليات و المنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية .

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