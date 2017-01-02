تطبيق التأمين الصحي على الزائرين

يبدأ تطبيق التأمين الصحي للزائرين للمملكة لمن رغب في تمديد تاشيرة الزيارة الصادرة بتاريخ 1438/2/13 هـ .

واكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إستكمال المتطلبات الإلكترونية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بالتأمين الصحي ، حيث يتطلب وجود تأمين صحي ساري المفعول او وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435 هـ والذي ينص على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة او تمديدها أو بغرض المرور و كذلك مرافقيهم .

ونوهت الأمانة أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام و المعتمرين والدبلوماسيين و الزائرون للممثليات و المنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية .