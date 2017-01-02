في المملكة .. التعداد السكاني سيكون “تسجيليا” وليس تقليدياً

كشف رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي اليوم الاثنين أن التعداد السكاني المقبل والذي تم تحديده في عام 2020، سيكون مختلفا، مبيناً أنه سيكون تعدادا تسجيليا وليس معتمداً على الطريقة التقليدية.

وأوضح في مداخلة له عبر قناة “الإخبارية” أنه تم تحديد العام 2020 لإجراء التعداد القادم، وذلك تنفيذا لتوصية من الأمم المتحدة بتنفيذ التعداد في السنوات الصفرية، وكذلك قرار مجلس التعاون الخليجي العربي بأن تجري الدول الأعضاء تعداداتها في 2010، و2020، و2030.

وأبان أن التعداد السكاني المقبل سيكون مختلفا عن سابقه الذي كان يعتمد على الطرق التقليدية، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماده من خلال سجلات الأسرة والمنشآت الموجودة في بيانات مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وبيانات بوزارة التجارة والاستثمار، والبيانات الخاصة بالعنوان البريدي الخاص بالهيئة العامة للبريد.

وأضاف التخيفي أن الهدف الرئيسي من التعداد أن يساعدنا لتنفيذ الخطط التنموية الاقتصادية التي تتعلق بالأسر والمنشآت.