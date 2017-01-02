محافظ هروب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

دشن محافظ هروب أحمد بن محمد المطلق بمكتبه أمس, انطلاق الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بتطعيم عدد من الاطفال, معلناً انطلاق الحملة في المحافظة والقرى التابعة لها.

وتستهدف الحملة التي تستمر لخمسة أيام الأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريف الفم.

وأشار مدير مركز الرعاية الأولية بمحافظة هروب محمد بن جابر هروبي, إلى أن الحملة تشارك فيها فرقتين ثابتتين لتطعيم الأطفال داخل مركز الرعاية الأولية, إضافة إلى خمس فرق متنقلة داخل المحافظة لتطعيم الأطفال داخل المنازل, داعيا جميع الأهالي إلى ضرورة الاهتمام بهذه الجرعة, والتعاون مع جميع الفرق في سبيل إنجاح هذه الحملة.

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