 محافظ هروب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

محافظ هروب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ هروب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
فيفاء أون لاين - هروب

دشن محافظ هروب أحمد بن محمد المطلق بمكتبه أمس, انطلاق الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بتطعيم عدد من الاطفال, معلناً انطلاق الحملة في المحافظة والقرى التابعة لها.
وتستهدف الحملة التي تستمر لخمسة أيام الأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال عن طريف الفم.
وأشار مدير مركز الرعاية الأولية بمحافظة هروب محمد بن جابر هروبي, إلى أن الحملة تشارك فيها فرقتين ثابتتين لتطعيم الأطفال داخل مركز الرعاية الأولية, إضافة إلى خمس فرق متنقلة داخل المحافظة لتطعيم الأطفال داخل المنازل, داعيا جميع الأهالي إلى ضرورة الاهتمام بهذه الجرعة, والتعاون مع جميع الفرق في سبيل إنجاح هذه الحملة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*