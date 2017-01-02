“التعليم” تُشدد على استمرارَ التدريس خلال “الأسبوع الميِّت”

أكدت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات باستمرار التدريس والشرح والإيضاح والإجابة عن استفسار الطلاب والطالبات، خلال الأسبوع المقبل أو ما اشتهر بـ”الأسبوع الميت”، وتعزيز الممارسات التدريبية والتطبيقية العملية استعدادًا للاختبارات.

واعتمد مدير التعليم بمحافظة عنيزة “محمد بن سليمان الفريح” في تعميم صدر اليوم؛ تعليمات بناء خطط المدارس لتعزيز الانضباط المدرسي، ومتابعة انتظام الطلاب والطالبات خلال الفترة التي تسبق الاختبارات.

ودعا “الفريح” قائدي وقائدات المدارس إلى غرس وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي، وتحفيز الطلاب والطالبات للوصول إلى أعلى مستويات التميز والانضباط، مشددًا على متابعة تسجيل المتغيبين في برنامج “نور” أولًا بأول، والمشاركة في توعية أولياء الأمور من خلال قنوات المدرسة المتاحة، وحثَّهم على المساهمة في متابعة وتوعية أبنائهم.

وأوضح “الفريح” أنَّ متابعة الانضباط ستتم من خلال الجولات الميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات، ورفع التقارير اليومية، والنظر باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المدارس المقصرة، مع الحرص على تكريم المدارس المتميزة بالانضباط المدرسي.

وأكَّد مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين رئيس لجنة تعزيز الانضباط المدرسي “عبدالله بن علي القرزعي” على ضرورة الاستعانة بالإجراءات التي تسهم –بإذن الله- في تحقيق الأهداف خلال هذا الأسبوع، ومنها رصد وتثبيت الغياب أولًا بأول وتكريم من انتظم حضورًا وانصرافًا من الطلاب تطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق من تغيب بدون عذر، مع إشعار ولي أمر الطالب بالدرجات المحسومة من درجات المواظبة.

ودعا “القرزعي” لتدوين ملاحظات الانضباط المدرسي للطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية في نتيجة التقويم المستمر للفصل الدراسي، وإلى قيام المرشد/ ة الطلابي/ـة أو القائم بأعمال الإرشاد بالمدرسة بالتنسيق مع لجنة التوجيه والإرشاد والمعلمين والمعلمات لتحديد احتياجات الطلاب والطالبات التعليمية خلال الأسبوع لإعداد البرامج المناسبة حسب كل مادة؛ لتحقيق مزيد من الفهم والاستيعاب وتذليل ما يواجههم من صعوبات، مع ضرورة شمولية التنفيذ لجميع الطلاب والطالبات وتوثيق ذلك، موجهًا بإشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف، خطيًّا وبأي وسيلة اتصال مناسبة تضمن إحاطتهم بالمواعيد، مع تفعيل البرنامج الإشرافي اليومي على الحضور والانصراف.

ولفت رئيس لجنة تعزيز الانضباط المدرسي إلى أن يكون اليوم الأخير من هذا الأسبوع اختبارًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوزيع للإشعارات للمرحلة الابتدائية، مع التأكيد على حضور جميع الطلاب والطالبات للمدرسة.

وأكد على عدم تكليف الطلاب والطالبات بأي أعمال تتعلق بتجهيز قاعات الاختبار، والاعتماد في ذلك على إمكانات المدرسة، وبأن يتولى قائد وقائدة المدرسة الإشراف المباشر على البرنامج لمساعدة الجميع على تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، والرفع لقسم الإشراف التربوي بعد الاختبارات بتقرير يتضمن مرئيات المدرسة حيال تطبيق تعليمات الخطة ومقترحاتها.

وكانت لجنة تعزيز الانضباط المدرسي التابعة لتعليم محافظة عُنيزة قد وحدت فِي تعميم متداول عبر مواقع التواصل موعد خروج الطلاب والطالبات في جميع المدارس والمراحل 11 صباحًا يومي الأحد والاثنين المقبلين، و”10:15″ صباحًا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ودعت لتخصيص الحصص الأخيرة في كلِّ يوم للاختبارات الشفهية والعملية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ لجنة متابعة الانضباط المدرسي بإدارة تعليم عنيزة قد رصدت أداء مدارس البنين والبنات خلال الأسابيع الماضية، وقد بيَّن هذا الرصد جودة الانضباط المدرسي الذي بلغت نسبته في آخر تحديث لنظام “نور” وصول نسبة تثبيت الغياب لمدارس البنين “97.93%”، ونسبة تثبيت الغياب لمدارس