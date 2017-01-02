وظيفة شاغرة في ” البنك الفرنسي”

أعلن البنك السعوديّ الفرنسيّ، عبر موقعه الإلكترونيّ، عن توفّر وظيفة إداريّة شاغرة للرجال باسم “مدير مشروع”، للعمل في فروع البنك بمنطقة الرياض.

وأوضح البنك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ من هنا، ومستمرٌ حتى تاريخ 2017/3/2م.