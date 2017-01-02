 وظيفة شاغرة في ” البنك الفرنسي” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

وظيفة شاغرة في ” البنك الفرنسي”

وظيفة شاغرة في ” البنك الفرنسي”
فيفاء أون لاين- الرياض

أعلن البنك السعوديّ الفرنسيّ، عبر موقعه الإلكترونيّ، عن توفّر وظيفة إداريّة شاغرة للرجال باسم “مدير مشروع”، للعمل في فروع البنك بمنطقة الرياض.

وأوضح البنك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ من هنا، ومستمرٌ حتى تاريخ 2017/3/2م.

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