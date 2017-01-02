وزارة النقل .. تُخطط لخصخصة المطارات الرئيسية في المملكة

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني “سليمان بن عبد الله الحمدان” شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال “الحمدان”: إن هذه الموافقة تعد قراراً هاماً وتاريخياً لصناعة النقل الجوي في المملكة، كما أنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية والصناعية دون استثناء، وهذه المشاركة بلا شك ستسهم في تطوير كافة أنواع الخدمات التي سيلمسها المسافر من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف “الحمدان” أن الهيئة وضعت خطة لخصخصة المطارات الرئيسة في المملكة، وكذلك شركات الخدمات المساندة كالملاحة الجوية وقطاع تقنية المعلومات، وغيرها من المرافق الهامة؛ لتكون مستقلة مالياً وإدارياً بهدف تطوير مرافقها ورفع مستوى خدماتها بشكل عام.

وأكد “الحمدان” أن فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي سيخدم توجه الهيئة وأهدافها الإستراتيجية، وذلك من خلال تعميق دورها كمشرع ومنظم للنقل الجوي المدني في المملكة والوقوف على مسافة واحدة من كافة المشغلين والعاملين في هذا القطاع، وهذه خطوه أساسية وجوهرية لدعم هذا القطاع بشكل متزن وواضح للجميع، مبيناً أن الهيئة ستعمل من اليوم لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له.