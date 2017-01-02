بالصور: يوم وفاء بمدرسة الجانبة

كعادتها دائما مع منسوبيها؛ كرمت مدرسة الجانبة الابتدائية والمتوسطة والثانوية صباح اليوم الاثنين 1438/4/4 عددا من منسوبيها على مستوى القيادة، والمعلمين، والطلاب نظير جهودهم المتميزة في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، مما جعل المدرسة ضمن طليعة المدارس المميزة في تفعيل هذه المناسبة الغالية على مستوى إدارة تعليم صبيا ونيلها لخطابات الشكر(قيادة، ومعلمين) على ما قدمته في تلك المناسبة.

فما كان منها اليوم إلا جزاء الإحسان بالإحسان، وتقدير جهود منسوبيها ممن كان لهم الفضل بعد الله في تفوق المدرسة في هذه المناسبة.

ليتم اليوم وخلال الاصطفاف الصباحي التكريم من قبل قائد المدرسة لرجل الإبداع رائد جماعة اللغة العربية بالمدرسة الأستاذ/ ناجع زيدان الحريصي.

والطلاب المشاركين في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

كما تم تكريم المرشد الطلابي بالمدرسة الأستاذ/ محمد مفرح الريثي.

نظير إسهامه ومشاركته في تفعيل تلك المناسبة.

لتختتم فعاليات التكريم بتكريم قائد المدرسة الأستاذ/ مفرح سلمان الحريصي من قبل منسوبيها في لمسة وفاء وعرفان له ولدوره الرائد في المدرسة، وتقديرا لجهوده المخلصة للرقي بالمدرسة، وجعلها في مصاف المدارس الرائد.



