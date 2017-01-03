شيخ شمل ” بلغازي ” ذكرى البيعة الثانية غالية علينا

رفع شيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن الغزواني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكل المواطنين، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال “الشيخ علي الغزواني ” بهذه المناسبة ان “الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تأتي حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، برزت منها رؤية المملكة 2030، التي تعد منهجاً وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وخطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي، واضاف “في هذا العهد الميمون أُطلقت العديد من المشروعات والمبادرات والإصلاحات الهادفة إلى بناء منظومه متطورة، تأخذ بكل التقنية الحديثة ، وتهيئتا وتعزيزها بالقوى البشرية ، بما يسهم في إيجاد بيئة مواكبة للعالم من حولنا ، لتحقيق الإنجازات .

وتابع: “شهد هذا العهد المجيد، مواصلة المملكة تصديها لكل أشكال الإرهاب، وتجفيف منابعه، بل تعدّت محاربته من المستوى المحلى إلى الدولي من خلال تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، مما يؤكد دور المملكة الريادي في محاربة هذه الآفة، التي تضرر منها المسلمون، وعانت منها الدول الإسلامية كافة وبخاصة المملكة”.

وقال “الشيخ / علي الغزواني “: “تجلت إنسانية خادم الحرمين الشريفين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال أعمال الإغاثة الإنسانية وقوافل الدعم التي تُسيّر إلى أصقاع الأرض كافة، وحيثما وُجد المستضعفون من المسلمين والفقراء، وكان آخرها الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق”.

وأضاف: “شهد هذا العهد الحازم بقيادة خادم الحرمين الشريفين تلبية مطالب الحكومة الشرعية باليمن والشعب اليمني، الذي استُبيحت أرضه ونُهبت ثرواته وتزعزع أمنه واستقراره على يد مليشيات خارجة على القانون، مدعومة من قوى إقليمية ذات مطامع استعمارية”.

وأردف: “جهود الملك سلمان، في خدمة الوطن والمواطن تمتد لأبعد من عامي حكمه الميمون ، إلى أكثر من 50 عاماً، كان فيها أميراً للرياض، ومهندس نهضتها الأولى، فلا تخطئ عين ما بذله، في سبيل بناء الوطن والاستثمار في بناء إنسان هذا الوطن”.