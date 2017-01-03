في #ذكرى_البيعة لملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عمل وفقه الله على توحيد وحدة الصف العربي والإسلامي وبناء قوة وعزة ومكانة للاسلام والمسلمين لصد وقطع يد العدوان الرافضي والمذهبي وأعادة للإسلام هيبته ومجده التي تأسس عليها منذ فجر الإسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم والتفت بفضل الله دول التحالف الاسلامي بدخول واحد وأربعون دولة تحت مظلة واحده للتصدي لأي عدوان رافضي ولمكافحة الارهاب وقطع دابر قوى الشر الباغظه للمسلمين وعقيدتهم الطاهرة والانتقام من بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية أعزها الله.

فإن التاريخ يسجل بمداد من ذهب موقف المملكه قائدا وشعبا صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجوه الاعداء المغرضين لا يضرنا من ضل وقد اهتدينا ولله الحمد والشكر

تهنئه خالصه من القلب الى مولاي خادم الحرمين الشريفين ونائبيه والشعب السعودي الوفي بهذه الذكرى العاطره للبيعه وقد سبقنا وأناب عنا كافه اهالي منطقة جازان سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان حفظه

وما يسطره قلمي فهو الفخر العظيم الذي يكنه القلب لمليكنا الغالي ناصر الجار وحامي الديار فاروق العصر سلمان المغوار رفع الله قدره دنيا وآخره وأصلح الله به منارة الدين وعزة المسلمين ورحم الله مؤسس هذا الكيان العزيز موحد المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل وأبنائه

الملوك الراحلين وحفظ الله لنا والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وولي ولي العهد وأميرنا المحبوب أمير منطقة جازان ووطننا الغالي وجنودنا المخلصين المرابطين على حدود بلادنا الغاليه الحد الجنوبي ويرحم الله شهداء الوطن وإننا نجدد الولاء والطاعه لقيادتنا الرشيده وفقهم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته /

بقلم الملخص/ الشيخ حسن بن مفرح بن حسن الغزواني جازان بلغازي محافظة العيدابي حرر3/4/1438