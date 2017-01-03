 أمن طرق جازان يحبط تهريب كميات من القات تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون ريال | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

أمن طرق جازان يحبط تهريب كميات من القات تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون ريال

أمن طرق جازان يحبط تهريب كميات من القات تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون ريال
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

أطاحت دوريات أمن الطرق بمنطقة جازان بمركبة من نوع كامري محملة بنبات القات المحظور وذلك بعد رصدها بمفرق الحقو شمال مدينة جازان وعند محاولة إستيقافها رفض قائدها اﻹنصياع للأمر فجرى متابعتها وتضييق الخناق عليها إلى أن تم اﻹطاحة بها وأتضح بأن قائدها في العقد الثالث من العمر وقدرت الكمية التي بحوزته بأكثر من نصف مليون ريال.
وقد تم إحالته رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره الجزيل للفرقة القابضة حاثا على مضاعفة الجهود.

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