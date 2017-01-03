دعوة الواديين ينظم دوري كرة السلة للجالية الفلبينية 

افتتح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواديين الدوري الرياضي الدعوي لكرة السلة للجالية الفلبينية بحضور حوالي 90شخص في واحة الخير ، بدأ البرنامج بأيات من القرآن الكريم بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي لمكتب دعوة الواديين الشيخ عبدالله بن علي آل مالح ، وبعد ذلك كلمة الداعية أحمد الفلبيني من مكتب دعوة خميس مشيط تفاعل معها الحضور وكانت

ثم بدأ البرنامج المتنوع بمشاركة حوالي 90شخص من الجالية الفلبينية ، وتنوع البرنامج مابين مسابقات متنوعة ورياضية ومباريات ، وكذلك استمتع الجميع بالتمارين والأجهزة بالصالة الرياضية المتكاملة ، تم تجهيز الصالات بضيافة متكاملة وأستمرت البرامج إلى صلاة المغرب .

يجدر بالذكر أن مكتب دعوة الواديين قام مؤخرا بإنشاء مقر “دوحة الخير ” لفعاليات المكتب والجاليات حيث يضم المقر صالة للمحاضرات وصالة للتدريب وصالة رياضية داخلية وملاعب خارجية (كرة القدم – كرة السلة – كرة الطائرة ) ، كما يضم المقر سكن ضيافة لضيوف المكتب من المشائخ والدعاة والذين يحضرون لإقامة المحاضرات والمشاركة ببرامج المكتب ، وهذا المقر تم إنشاءه على نفقة صندوق موظفي سابك الخيري (بر) .