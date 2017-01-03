 دعوة الواديين ينظم دوري كرة السلة للجالية الفلبينية  | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

دعوة الواديين ينظم دوري كرة السلة للجالية الفلبينية 

دعوة الواديين ينظم دوري كرة السلة للجالية الفلبينية 
إسماعيل الحكمي - الواديين 
افتتح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواديين  الدوري الرياضي الدعوي لكرة السلة للجالية الفلبينية بحضور حوالي 90شخص في واحة الخير ،  بدأ  البرنامج بأيات من القرآن الكريم بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي لمكتب دعوة الواديين الشيخ عبدالله بن علي آل مالح ،  وبعد ذلك كلمة الداعية  أحمد الفلبيني من مكتب دعوة خميس مشيط تفاعل معها الحضور وكانت
 ثم بدأ البرنامج المتنوع بمشاركة حوالي 90شخص من الجالية الفلبينية ، وتنوع البرنامج مابين مسابقات متنوعة ورياضية ومباريات ،  وكذلك استمتع الجميع بالتمارين والأجهزة بالصالة الرياضية المتكاملة ، تم تجهيز الصالات بضيافة متكاملة وأستمرت البرامج إلى صلاة المغرب .
يجدر بالذكر أن مكتب دعوة الواديين قام مؤخرا بإنشاء مقر “دوحة الخير ” لفعاليات المكتب والجاليات حيث يضم المقر صالة للمحاضرات وصالة للتدريب وصالة رياضية داخلية وملاعب خارجية  (كرة القدم – كرة السلة – كرة الطائرة ) ، كما يضم المقر سكن ضيافة لضيوف المكتب من المشائخ والدعاة والذين يحضرون لإقامة المحاضرات والمشاركة ببرامج المكتب ، وهذا المقر تم إنشاءه  على نفقة صندوق موظفي سابك الخيري (بر) .

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