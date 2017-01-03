ضمن مبادرة “خير خلف”.. “بر الواديين” تقدم مبلغاً مالياً لذوي الشهيد علي آل مسد 

من منطلق واجبها الوطني ودورها الاجتماعي وضمن مشاركتها في مبادرة “خير خلف” التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قدمت جمعية البر الخيرية بالواديين مبلغ مساعدة مقطوعة لذوي شهيد الواجب علي بن أحمد ال مسد ، رحمه الله، من أهالي قرية جليحه والذي أستشهد عصر بالحد الجنوبي مدافعا عن دينه ووطنه، تاركا خلفه عائلته ، حيث قدمت الجمعية لعائلته مبلغ خمسة عشر ألف ريال كمساعدة مقطوعة عاجلة .

كما وجهت إدارة الجمعية الباحث الاجتماعي بالجمعية بدراسة حالة أسرته تمهيدا لإدراجهم بقائمة المستفيدين، وأوضحت الجمعية أن ذلك يعد واجبا نحو ما يقدمه أبناء هذا الوطن من تضحيات للذود عن الحدود والوقوف بوجه كل معتد، وأن تضحياتهم هي محل فخر واعتزاز للجميع.

يجدر بالذكر أن جمعية البر الخيرية بالواديين تقوم بتقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المستحقة، والقيام ببعض المشروعات الخيرية منها: السلة الغذائية وكسوة الشتاء وفرحة العيد والحقيبة المدرسية وكفالة الأيتام مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت وغيرها، تقديم الإعانات اللازمة كإعانة الزواج والخدمات العــامة وتحسين المساكن، مشروع حفظ النعمة، مشروع إفطار صائم، بناء وترميم مساكن اللفقراء، مساعدة أسر السجناء والمرضى وغيرها من المشاريع، حيث يتم استقبال التبرعات عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم( 395608010710005)، وللتواصل والاستفسارات ت ٠١٧٢٥٣٢٠٠٠ ج ٠٥٥٥٧٥٤٣٢٣.