مدرسة نيد الضالع بفيفاء تنفذ برنامج إنجاز السعودية (أنا ومحيطي)

قامت مدرسة نيد الضالع بفيفاء في يوم الأحد 1438/04/03هـ بالبدء بتنفيذ برنامج إنجاز السعوديه (أنا ومحيطي) في يومه الأول حيث بدأ البرنامج بالتعريف به عبر الإذاعة المدرسية ثم انتقل الطلاب الى صالة التدريب مع المدرب الاستاذ / حسن أسعد مسعود الفيفي

حيث بدأ التدريب بالأختبار القبلي ثم التعريف بأهميه البرنامج وطرق التدريب وأدوات الحوار .

وأستمر لمده 5 ساعات تدريبه وفي اليوم التالي إستأنفت المدرسة تنفيذ البرنامج بتدريب المشاركين للمهارات الحياتيه التي تم تطبيقها وفق آلية البرنامج والتي تركز على الحوار وآليته وإدارته ومهارات الأدوار وتلخيص الأفكار وإحترام الرأي الأخر وتوظيف العبارات الاجابيه والسعي لتحقيق الأهداف بالطرق الصحيحة بالإضافة لمعرفة حقوقهم وحقوق المجتمع عليهم وحب العمل والتحفيز نحو العمل التطوعي كواجب إجتماعي وأخلاقي.

وفي نهاية البرنامج تم تعبئه الإستمارة البعديه وتقييم الأداء وفي الختام تم تسليم المشاركين شهادات الدورة من قائد المدرسة الأستاذ/ يوسف سليمان الفيفي الذي بدوره شكر إنجاز السعوديه والقائمين عليها والمنسقين بتعليم صبيا لإختيار المدرسه كأحد المنفذين للبرنامج راجيا من الله تكرار مثل هذه البرامج التوعويه الهادفه.