رسالة شكر لرئيس بلدية فيفاء

تلقت فيفاء أون لاين رسالة شكر وتقدير لسعادة رئيس بلدية فيفاء الدكتور . سالم بن علي منيف … هذا نصها .

سعادة رئس بلدية محافظة فيفا . الدكتور . سالم بن علي منيف وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان الفرق بين إدارة واخرى هو اﻹنجاز والتجاوب والحرص على مصالح المواطنين خدمة للمصلحة العامة وانفاذا ﻷنظمة الدولة التي هي امانة لدى من اوكلت إليه ليسير الناس على منهج وعدل ينظم شؤونهم ويحافظ على مصالحهم ويدرأ .المفاسد لتطمئن النفوس وتأمن وترتاح.

ويزاد المواطن ثقة بوﻻة اﻷمر حفظهم الله. وبذالك تسير الحياة وفق ما ارادها الله. ﻻظلم اليوم.

سعادة الدكتور انني باسمي شخصيا وباسم المواطنين في الفرحة جهة الدفرة نتقدم إليكم وفقكم الله بجزيل الشكر ووافر التقدير على احساسكم

بالمسؤلية بفهم واخلاص ، وذالك بسرعة تجاوبكم وازالت اﻹحداث الذي كان يعيق طريق السالكين للمستوصف في الدفرة والبيوت المجاورة له بل وكان يشكل

خطرا عليهم

لذا فإننا نتقدم إليكم بالشكر ولمنسوبيكم في بلدية فيفا وخاصة في قسم صيانة المرافق وقسم التعديات.

على ماتقومون به من جد وإخلاص وحرص على المصلحة العامة وخدمة للمواطنين.

وفقكم الله وسددكم

مواطن .حسن مفرح الدفري