 محافظ صبيا يستقبل الفنانة سما الجنوب | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يستقبل الفنانة سما الجنوب

محافظ صبيا يستقبل الفنانة سما الجنوب
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الواعدة /شقراء عطيف المعروفة بسما الجنوب مبتكرة الدمية التقليدية (الشيخ عبده ) والمستوحاة من تراث منطقة جازان والتي يرتديها أحد الشباب الصغار ..

وتهدف للتعريف بالأنشطة الإجتماعية والأعمال التطوعية .
وقد أبدى المحافظ خلال المقابلة إعجابه بالفكرة ودعمه لجهود هذه المبدعة الشابة وشقيقها أحمد عطيف وترحيبه بمشاركتهما في فعاليات مهرجان التسوق والترفيه بالمحافظة .
وطالب المحافظ مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وجمعية الثقافة والفنون بتبني ورعاية مثل هذه المواهب وإبرازها في المناسبات والملتقيات داخل وخارج المنطقة تشجيعاً للمبدعين والمبدعات .

 

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