محافظ صبيا يستقبل الفنانة سما الجنوب

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الواعدة /شقراء عطيف المعروفة بسما الجنوب مبتكرة الدمية التقليدية (الشيخ عبده ) والمستوحاة من تراث منطقة جازان والتي يرتديها أحد الشباب الصغار ..

وتهدف للتعريف بالأنشطة الإجتماعية والأعمال التطوعية .

وقد أبدى المحافظ خلال المقابلة إعجابه بالفكرة ودعمه لجهود هذه المبدعة الشابة وشقيقها أحمد عطيف وترحيبه بمشاركتهما في فعاليات مهرجان التسوق والترفيه بالمحافظة .

وطالب المحافظ مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وجمعية الثقافة والفنون بتبني ورعاية مثل هذه المواهب وإبرازها في المناسبات والملتقيات داخل وخارج المنطقة تشجيعاً للمبدعين والمبدعات .