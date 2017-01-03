 رئيس مركز الشبحة يجتمع بأعيان وشيوخ المنطقة لتكوين لجنة إصلاح ذات البين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

رئيس مركز الشبحة يجتمع بأعيان وشيوخ المنطقة لتكوين لجنة إصلاح ذات البين

رئيس مركز الشبحة يجتمع بأعيان وشيوخ المنطقة لتكوين لجنة إصلاح ذات البين
نايف الجهني
عقد رئيس مركز الشبحة الاستاذ محمد بن سميط الرفاعي اليوم في مقر المركز اجتماعا بأعيان وشيوخ منطقة الشبحة حيث اقر خلال الاجتماع تم تكوين لجنة إصلاح ذات البين لمركز الشبحه والمراكز التابعة مكونة من 
كلا من:الشيخ جارالله السناني شيخ سنان
الشيخ/سلامه عيد الحبيشي شيخ حبيش
الشيخ رجاء السميري شيخ السمره 
الشيخ جزاء الحجوري شيخ حجور
الشيخ حماد الحبيشي من شيوخ حبيش 
الشيخ لافي صالح الحجوري من شيوخ حجور 
والهدف من اللجنة توثيقها رسمياً لتكون عوناً للمركز في حل القضايا الخلافية التي قد تحدث بين المواطنين ومحاولة معالجة بعض القضايا الشائكة حالياً والتقريب بين وجهات النظر.

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