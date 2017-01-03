رئيس مركز الشبحة يجتمع بأعيان وشيوخ المنطقة لتكوين لجنة إصلاح ذات البين

عقد رئيس مركز الشبحة الاستاذ محمد بن سميط الرفاعي اليوم في مقر المركز اجتماعا بأعيان وشيوخ منطقة الشبحة حيث اقر خلال الاجتماع تم تكوين لجنة إصلاح ذات البين لمركز الشبحه والمراكز التابعة مكونة من

كلا من:الشيخ جارالله السناني شيخ سنان

الشيخ/سلامه عيد الحبيشي شيخ حبيش

الشيخ رجاء السميري شيخ السمره

الشيخ جزاء الحجوري شيخ حجور

الشيخ حماد الحبيشي من شيوخ حبيش

الشيخ لافي صالح الحجوري من شيوخ حجور

والهدف من اللجنة توثيقها رسمياً لتكون عوناً للمركز في حل القضايا الخلافية التي قد تحدث بين المواطنين ومحاولة معالجة بعض القضايا الشائكة حالياً والتقريب بين وجهات النظر.