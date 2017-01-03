بالصور .. أسلاك الضغط العالي ترعب سُكان المحافظات الجبلية

تشكل أسلاك الضغط العالي الممتدة بسماء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان والمارة بالقرب من أسطح وأفنية الكثير من المباني خطرا كبيرا على سكانها وقد شهدت هذه المحافظات وعلى فترات متقاربة مصرع بعض أبناءها بصعق كهربائي نتيجة الملامسة المباشرة لهذه الأسلاك وأبدى عدد من أهالي محافظة فيفاء الجبلية كذلك بني مالك شرق منطقة جازان استياءهم وخوفهم من أسلاك الموت الملتفة حول منازلهم والتي تهدد الكبير والصغير على حد سواء .

بهذا الشأن تواصلت” الرياض ” مع الشركة السعودية للكهرباء وأكدت الشركة حرصها على مراعاة أعلى اشتراطات ومواصفات الأمن والسلامة عند تنفيذ وتركيب الشبكة الكهربائية والمعدات الخاصة بها في كافة مناطق المملكة وذكرت بأن جميع مسارات الشبكات الهوائية والأرضية لا يتم إنشائها قبل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المختصة إلا أن بعض المواطنين يقومون بالتعدي على مسارات الشبكة مما يجعلها داخل الحزام الخاص بمنازلهم ويعرضهم وأسرهم للعديد من المخاطر.

وبينت أسباب قرب الشبكة الهوائية في بعض المحافظات الجبلية بمنطقة جازان من منازل بعض المواطنين فقالت أن تحديد مسار ومواصفات الشبكات الهوائية يتم وفق أعلى مواصفات ومعايير الجودة العالمية ويراعي كافة اشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في لوائح الشركة كما يخضع لدراسات عدة قبل البدء في تنفيذه ويتم مراعاة مسافات الخلوص الآمنة لمسار الشبكة إضافة إلى ذلك فإن الشركة لا تبدأ في التنفيذ قبل الحصول على موافقات رسمية من الجهات المعنية في إمارات المناطق حيث يتم التأكد من قبلهم بعدم اعتراض مساراتها للمناطق السكنية والخدمية ..

لافتة إلى أن بعض المواطنين يقومون بالتعدي على مسار الشبكة والبناء بالقرب منها أو تحت مسار الأسلاك الكهربائية مما يشكل خطر جسيم على أمنهم وسلامتهم وأن جميع هذه المباني يتم بناءها من دون الحصول على تراخيص رسمية مما يعرض أصحابها لخطر التعرض للصعق الكهربائي في حال ملامستهم لأسلاك تلك الشبكات وأكدت على أن فرق الصيانة والمتابعة بالشركة تقوم بضبط وحصر هذه المخالفات وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها

وأعربت الشركة عن أملها في تعاون المواطنين معها والالتزام بالتعليمات والتنظيمات وقواعد البناء وعدم التعدي على مسارات الشبكة حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم .