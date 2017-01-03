فتح المحاكم مساءً لتزويج مَن لا ولي لها أو مَن عضلها أولياؤها

أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي.

وتم تعميم ما أقره الوزير في كافة المحاكم، بأنه في حال طلب الخُطاب إجراء عقد النكاح في أوقات الدوام الرسمي، فإن لرئيس المحكمة تكليف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي إذا لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل في الفترة المسائية.

جاءت الموافقة بعد اقتراح عدد من القضاة شاركوا في برنامج “العنف الأسري” المنعقد في الرياض، تضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي، في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.