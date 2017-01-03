 فتح المحاكم مساءً لتزويج مَن لا ولي لها أو مَن عضلها أولياؤها | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 5 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 يناير 2017 ميلاديا

فتح المحاكم مساءً لتزويج مَن لا ولي لها أو مَن عضلها أولياؤها

فتح المحاكم مساءً لتزويج مَن لا ولي لها أو مَن عضلها أولياؤها
فيفاء أون لاين- متابعة

أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي.

وتم تعميم ما أقره الوزير في كافة المحاكم، بأنه في حال طلب الخُطاب إجراء عقد النكاح في أوقات الدوام الرسمي، فإن لرئيس المحكمة تكليف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي إذا لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل في الفترة المسائية.

جاءت الموافقة بعد اقتراح عدد من القضاة شاركوا في برنامج “العنف الأسري” المنعقد في الرياض، تضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي، في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.

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