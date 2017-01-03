‏🇸🇦بيرق السلام🇸🇦

‏ 🇸🇦قبل الحسام🇸🇦

ذكرى ومن ذكرى ؛ إلى ذكرى وعنوان

رؤية وحزم له بوصلة والملك سلمان

على مراقبها ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ يوجه للأمامِ

ذكرى يباركها ؛ الوطن بفضل رحمان

بيعة نجددها ؛؛ وصمت قلب قد بان

طيب النوايا ؛؛؛؛؛؛؛ سر طيبك يالإمامِ

بإسمي بإسم فيفاء مشايخها واعيان

والطيب والطاعة ومرجان الجبل دان

نهنئ القائد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وعضديه الكرامِ

سابع ملوك المملكة ؛؛ بو فهد له شأن

في عالم الإعجاز أخرص كل شيطان

وضمد جروح العرب ؛؛؛؛؛ والدَّم دامي

لا سل سيفه صارما ؛؛ ب الحق سلطان

ل ستُنْجد أنجد بتدبير ( ن ) وإيمان

بيارقه مع السلامْ ؛؛؛؛؛؛؛؛ قبل الحسامِ

شايل هموم أمة ؛؛؛ ؛ عواصفها وبركان

والرأس شامخ ؛ والسمة عدل وميزان

وقت الغضب ؛؛؛؛؛ فيه محيا الإبتسامِ

يارب عسى عمره مديد ياطي لحسان

يا عزوة المضطر ؛؛؛؛ لا ضاق به الكون

وقلة الحيلة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وعين الإهتمامِ

صوت الكرامة ؛ من نجد والرعد دنان

هذا الخليجُ ؛ ؛؛ ذا العرب قادة وأركان

هذا اتحادُ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ أمة الإسلام لامِ

حياك جيش(ن)في يديك شمال ويمان

حياك مجد(ن)دولته شيب(ن)وشبَّان

حياك سيف ( ن) قد سنته ب النظامِ

يا سيدي من حادَّ ؛؛؛ دين الله غلطان

يا سيدي من ابتغى؛ غير الشرع هان

يا سيدي قود الحزم ؛؛ وانت الحزامِ

حفظ الله قائدنا الملك سلمان وعضدي يمناه محمدا ومحمدا

وتهنئة وتحية من جبال فيفاء الأبية وعطورها الندية ونسماتها الزكية وقبائلها الوفية يد بالطاعة روية وبالمحامد سنية إلى مقامكم الكريم بمناسبة الذكرى الثانية من توليكم زمام الحكم حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم دمتم عزا للوطن يا آل سعود 🇸🇦🇸🇦🇸🇦

بقلم

سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي

أبو عبدالله

في 1438/4/6