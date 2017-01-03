محافظ فيفاء: يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الثانية

رفع محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة وتوليه مقاليد الحكم معربا عن فخره واعتزازه بالمنجزات التي تحققت خلال عهده حفظه الله .

وقال بأن الوطن يحتفي في هذه الأيام بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم في البلاد وهي ذكرى تمر علينا ونحن ننعم بالتقدم والازدهار بفضل الله ثم بفضل هذه الحكومة الرشيدة وكل مواطن يفخر بهذه النهضة التنموية وهذا التطور في شتى المجالات مجددين الوفاء والطاعة والتأييد لهذا القائد الفذ ومواقفه في الدفاع عن الأمة الإسلامية .

وأكد أن ما شهدته المملكة خلال تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم من تطور ونماء ونقلة كبيرة من خلال التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والتي طالت مختلف الجوانب والمجالات .

سائلا المولى عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويحفظه وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه لوطنه ومواطنيه والأمة الإسلامية والعربية وأن يديم الأمن والعز والخير على بلاد الحرمين الشريفين.