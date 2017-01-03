رئيس المكتب التعاوني بفيفاء: ذكرى البيعة تحل علينا وسط بهجة واعتزاز غامر

أشار رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة فيفا يحي بن حسن الفيفي إلى أن المملكة تحتفل هذه الأيام بالذكرى الثانية للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وسط بهجة واعتزاز غامر بما تحقَّق لبلادنا في هذا العهد الزاهر الميمون , فمنذ مبايعة المليك المفدى في الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1436هـ وعجلة التنمية والتطوير تسير بوتيرة متسارعة لتشمل أرجاء الوطن كافة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والثقافية والبيئية.

وأوضح أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- تحل في هذا المرحلة التي يستشعر بها المواطن دوره القيادي المتميز في إدارة الأحداث التي ألمت بالمنطقة والتصدي لأي اعتداءات تهدد أمن المملكة وتأمين حدود الوطن ” , مؤكداً أن الوطن والمواطن ينعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في كثير مما تحقق من مشاريع تنموية كبيرة .

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