بالصور: محافظ أحد المسارحة يستقبل أعضاء جمعية البر الخيرية

أستقبل محافظ أحد المسارحة الأستاذ/ أحمد الراجحي بمكتبة ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 5/4/1438 أعضاء جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ موسى قوفشى وعدد من الأعضاء الداعمين ومسؤولي القطاعات الصحية والإعلاميين .

حيث أستمع سعادة المحافظ لشرح مبسط عن أعمال الجمعية من قبل نائب رئيس الجمعية الشيخ موسى قوفشي ،ثم سلم الراجحي شيكات للمقبلين على الزواج الذي نظمته جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة بدعم ومشاركة شركة الجميح الخيرية.

كما أشرف الراجحي على توقيع عقود الشراكة التى قامت بها الجمعية مع جهات طبية وإعلامية حيث شملت العقود توقيع شراكة مع مجموعة الحكمي الطبية وإدارة شؤون القطاع الصحي الجنوبي من أجل حصول مستفيدي الجمعية على خدمات طبية بمميزات خاصة في المستوصفات الاهليه تصل نسبة التخفيض فيها الى 40% لبعض خدماتها وذلك لحاملي بطاقات

الجمعية من المستفيدين وتوفير فرق طبية تباشر حالات العجزة والمسنين في منازلهم وتقديم الأولوية للخدمات الداخليه في المراكز الصحية والمستشفيات .

وتابع سعادة المحافظ توقيع عقود الشراكات الإعلامية مع وكالة الأنباء السعودية “واس” وعدد من الصحف الإلكترونية شملت صحيفة عسير الإلكترونية وصحيفة جازان اليوم وصحيفة هروب نيوز وصحيفة نبض الحدث وصحيفة المسارحة وصحيفة رؤى الخبر حيث تهدف هذه الشراكات الى تحقيق تطلعات الجمعية للرقى بخدمة المستفيد .

وأوضح مدير العلاقات العامة و المتحدث الرسمي بإسم جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة الأستاذ يحيي داود محزري ان هذه الشراكات تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تخدم المستفيدين من الجمعيه مقدما شكره لمؤسسة الجميح الخيرية لدعمهم للشباب المقبلين على الزواج شاكرا لسعادة المحافظ على استقباله ورعايته الكريمة.