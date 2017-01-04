كشف مصنع للخمور بفيفاء وضبط 438 مخالفا وسيارات مسروقة

أوضحت شرطة منطقة جازان أن حملة نفذتها في فيفاء كشفت عن إستغلال احدى المزارع موقعا لصناعة الخمور وقد تبين بأن من يدير تلك المزارع مجموعة من الأفارقة المخالفين حيث يقدمون على إستئجارها من أصحابها ليمارسوا فيها تصنيع وإعداد الخمور والمسكرات والترويج لها خلف غطاء كثيف من لفيف الأشجار في ظل ما يخيم على بعض من تلك المزارع من هجران وتفريط في إستغلالها والإنتفاع الزراعي منها.

كما أطاح رجال اﻷمن في الحملة ب413 مخالفا من الجنسية اﻹفريقية باﻹضافة لضبط ثلاث مركبات مسروقة واربع ناقلة لمخالفين أفارقة بلغ عدد مابها من المخالفين 25 مخالفا بينهم نساء في محافظة فيفا.

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي عن تقديره للجهود الميدانية والواجب من ابناءه رجال الشرطة والجهات الامنية المشاركة بالمنطقة فيما تحقق ومايتم من حملات يوما بعد اخر ومجهودات الضبط لمصانع الخمور وكشف ستارها.

مشيرا إلى أن تلك الحملات متواصلة وتأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وبمتابعة معالي مدير اﻷمن العام.

مؤكدا في ذات الوقت بأن تأجير المزارع على المخالفين والمجهولين يعد مخالفة للنظام وأنه ستطبق التعليمات بحق من يقدم على ذلك.

مبينا أن هذا يعد هدرا لثروة حقيقية لم يحسن إستثمارها.

ومشددا على عدم التعاون مع المخالفين أو التأجير منهم .

وأشاد اللواء الدويسي في الوقت نفسه بتعاون المواطنين في هذا الجانب وفيما يخدم المصلحة العامة للوطن.