جازان وتاريخ التعليم

خطوة قديمة وجديدة لوقام بها تعليم جازان ستكون إضافة كبيرة لمنجزات هذه المنطقة ولعهد مديرها الذي ستظهر في عهده ، هذه الخطوة هي إعادة توثيق تاريخ التعليم في المنطقة وتحديثه استنادا على الجهود السابقة التي تمت في عهد الأسطورة السابقة واللاحقة للتعليم مدير عام التعليم السابق محمد بن سالم العطاس حيث كلف العطاس فريقا للعمل في هذا الإطار أذكر منهم التربوي والأديب والباحث الأستاذ علي بن جابر شامي ؛ حيث صدر مؤلف في ذلك الوقت يحكي قصةالتعليم حتى ذلك الوقت ، ولو حصل وقام مدير عام التعليم في جازان حاليا عيسى بن أحمد الحكمي بالعمل قدما في تحقيق هذا الاقتراح القديم الجديد وفقا للتطور والأحداث الجارية فإن التعليم سيحقق سبقا فريدا من نوعه وهو تأريخ التعليم في المنطقة مع إيجاد نسخ الكترونية قابلة للتحديث المتسارع بحيث تتيح لمن يقومون بهذا الجانب التوسع والإضافة عطفا على مجريات الأحداث ، هذا العمل سيخرج كثيرا من المنجزات السابقة وسيتيح للقادمين نحو التميز أن يكونوا أكثر جدية من أجل أن يسجلهم التاريخ .

إن تعليم جازان تعليم عريق وغني بمنجزاته وأحداثه التي ينبغي أن يحفظها التاريخ للأجيال حتى في ظل وجود التقنية لأن الكتب تبقى من شواهد التاريخ مهما تغيرت دلائل الزمان والمكان .