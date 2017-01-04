(100) وظيفة رجالية بشركة مياه تانيا الاثنين القادم بغرفة الخرج

انطلاقا من حرص الغرفة التجارية والصناعية بالخرج على دعم شباب المحافظة وبالتعاون مع شركة تانيا للمياه تعلن غرفة الخرج عن استقبال الشباب الراغبين في التوظيف لحملة الشهادات الثانوية وما فوق من خلال توفر عدد (100) وظيفة شاغرة حسب التخصصات التالية (مهندس انتاج – كيميائي – فني مختبرات – مشرف إنتاج – مشرف جودة – مراقب جودة – سائق رافعة شوكية – عامل انتاج ) وسيتم منح المقبولين بالوظائف مزايا كالتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية والرواتب المحفزة .

علماً بأنه تم تحديد يوم الأثنين 11/04/1438هـ 09/01/2017م موعداً لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً) .

وأوضح الامين العام بالغرفة التجارية المهندس منصور بن حمود العماج بأن مثل هذه الحملات التوظيفية فيها دعم لشباب المحافظة و نعمل جاهدين لتوطين الوظائف في القطاع الخاص لشباب المحافظة من خلال تلبية حاجة الشركات والمؤسسات والمصانع من الأيدي العاملة السعودية ولتحد من البطالة إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة ولتعزيز من إنتاجية القطاع الخاص بتوفير متطلباته من أبناء المحافظة .

وأكد مدير التوظيف بغرفة الخرج الأستاذ خالد بن عبدالله الخريف سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات والإسهام في توفير فرص العمل والحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص , إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة , من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.