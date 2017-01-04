أمير جازان .. يرعى توقيع اتفاقية ومذكرة تعاون بين جمعية الأسر المنتجة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم توقيع اتفاقية ومذكرة تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان وعددا من الجهات التعليمية والحكومية لتدريب ودعم الأسر المنتجة وذلك بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني ومدير فرع وزراة العمل والتنمية الاجتماعية علي الحربي وأمين أمانة جازان محمد الشايع عددا من مدراء الجهات الحكومية وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وأوضح رئيس جمعية الأسر المنتجة أ.محمود الأقصم الى أن الاتفاقية المبرمة بين الجمعية وكل والجهات الحكومية وجامعة جازان وادارتي تعليم جازان وصبيا والغرفة التجارية تهدف الى تعزيز العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لخدمة الأسر المنتجة والقيام بالمسؤولية المجتمعية المشتركة بين هذه القطاعات ودورها الفعال في تنمية المجتمع لتحقيق الجودة فيما يعود على الأسر بالنفع والفائدة وتكامل الجهود المبذولة لرعاية وخدمة مواهبهم الإنتاجية بمنطقة جازان والتي ستنعكس على كافة الأسر المنتجة في تطويرهم وتأهيلهم وجعلهم عنصر فاعل في مجتمعنا.

وفي الختام ثمن سمو أمير منطقة جازان جهود الجهات المشاركة في إبرام هذه الاتفاقية حاثا رجال الاعمال بالمنطقة على دعم الجمعية والاسر المنتجة والمساهمة في تطوير أعمالهم وإنتاجهم من الصناعة المحلية والتراثية.

مؤكد سموه على أهمية رعاية هذه الفئة الغالية على الجميع ومساندتهم من خلال إنشاء وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات الحكومية المختلفة والتي تعود بالنفع والفائدة على الأسر المنتجة وأبناء وبنات المنطقة