الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُشارك في الملتقى الرابع للجمعية الدولية للأمن الصناعي

شاركت الشركة السعودية للخدمات الأرضية في الملتقى الرابع للجمعية الدولية للأمن الصناعي بينبع في الفترة من ٣ إلى ٤ يناير برعاية كريمة من محافظ ينبع وبحضور عدد كبير من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وكان حفل الإفتتاح يتخلله عدة محاضرات وعروض من خلال الشركات الراعية

وفِي نهاية الحفل قدم سعادة الأستاذ البدر محمد جنة رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي هدايا تكريم للمشاركين والداعمين للملتقى قدمها مشاركة مع محافظ مدينة ينبع وكبار موظفي أرامكو والجمعية الدولية لأمن الصناعي

وكما حظيت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بشكر وتقدير كافة الحضور بالعمل المميز والدعم للجمعية حيث كانت المشاركة الأولى

وتم تسلم جائزة الشركة السعودية للخدمات الأرضيه نيابة عن سعادة الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ أحمدمحمد جنة مدير عام التسويق والمبيعات..