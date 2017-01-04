دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان تحبط تهريب كميات من الحشيش

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان يوم أمس من إحباط تهريب كميات من الحشيش والمسكر بعدة مواقع مختلفة في المنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن مواقع يستخدمها المهربين لتهريب وترويج المخدرات قامت دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة بمداهمة احد الموقع شمال العين الحارة وعثرت في الموقع على كميات من الحشيش بلغت ١٩ كيلو و18 عبوة مسكر بسعة اجمالية 360 لتر.

وأضاف أنه في عملية اخرى قامت دوريات المعلومات الامنية بالفرع بضبط ٢٠ كيلو حشيش بعد رصد مجموعة من المهربين بأحد الأماكن الوعرة بنيد الشق التابع لمحافظة الداير، مشيرا إلى أن مجموع ما تم إحباط تهريب من الحشيش بلغ ٣٩ كيلو وضبط ١١٣٠ حزمة من نبات القات من قبل دوريات قطاع المجاهدين بالداير .

من جانبه أضاف مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبد الرحمن بن صالح المويشير أن الحملات الامنية متواصلة للقضاء على أوكار المفسدين الذين يقومون بنشر السوء بين أفراد المجتمع، حيث يقف لهم أفراد المجاهدون بالمرصاد وإحباط عملياتهم في التهريب والترويج.