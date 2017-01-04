 مستشفى بني مالك العام يستقبل وفد طلابي من مدرسة القعقاع اﻻبتدائية والمتوسطة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

مستشفى بني مالك العام يستقبل وفد طلابي من مدرسة القعقاع اﻻبتدائية والمتوسطة

مستشفى بني مالك العام يستقبل وفد طلابي من مدرسة القعقاع اﻻبتدائية والمتوسطة
الداير - أحمد يحيى الفيفي

قام وفد من طلاب مدرسة القعقاع الابتدائية و المتوسطة بزيارة للمستشفى بني مالك العام صباح اليوم اﻻربعاء الموافق 6 /4 /1438 يرافقهم الأستاذ علي يحيى المالكي وكان في استقبالهم سعادة مدير مستشفى بني مالك العام اخصائي  محمد بن ابراهيم الغالبي ومساعد مدير المستشفى . علي احمد المالكي ومدير التوعية والتثقيف الصحي احمد بن يحيى الفيفي وقد شملت الزيارة على أقسام الطوارئ والأشعة واقسام المختبر والعيادات وقسم مكافحة العدوي وقد استمعو الطلاب للشرح مفصل عن مكافحة العدوى من قبل الاخصائي حسن اسعد العزواني عن طرق الوقاية وعن عمل القسم ثم تم زيارة قسم التنويم رجال حيث حصل الطلاب على شرح كامل في كل قسم والأعمال التي يقوم بها من الدكتور بهاء الدين  حيث  قدم الطلاب للمرضى واجب الزيارة من الهدايا والورود متمنين لهم الشفاء العاجل شاكرين لإدارة المستشفى حسن اﻻستقبال والضيافة.

 

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