ملتقى أبناء فيفاء بالمنطقة الشرقية أن يعلن عن قرب موعد إنطلاق الدورة الرابعة لكرة القدم

يسر اللجنة الرياضية بملتقى أبناء فيفاء بالمنطقة الشرقية أن تعلن عن قرب موعد إنطلاق الدورة الرابعة لكرة القدم. وبناء عليه فإن اللجنة تحث من له الرغبة في المشاركة إرسال اسم الفريق ورئيسه على احد الارقام التالية :

0568397032 *ابو حاتم* 0503808893 *ابو سعود* 0531019230 *ابو سيف* 0541733115 *ابو جابر* علماً أن أخـــر مــوعــد لاستقبال طلبات المشاركة هــو (1438 / 5 /15 هجري) حيث أنه سيتم تزويد روؤساء الفرق بنظام الدورة الرياضية وشروطها وموعد بدايتها عند اكتمال عدد الفرق ونهاية المهلة المقررة اعلاه. وعليه فإن اللجنة الرياضية بملتقى أبناء فيفاء بالمنطقة الشرقية تهيب بجميع أبناء فيفاء بالمنطقة الشرقية الحضور والمشاركة والتعاون لإنجاح الدوره. سائلين الله سبحانه التوفيق والسداد لنا ولكم جميعاً.