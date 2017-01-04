انطلاق فعاليات برنامج ” كن واعياً .. غداً بالخبر

إيمانا بما تحظى به الفعاليات الشبابية من متابعة وبما تحققه من مكاسب على أرض الواقع، حيث انها تختصر المسافات للرقي بالدول وليس المناطق فحسب، وفي ظل ما تشهده المنطقة الشرقية من تطورات وما تحققه من إنجازات في الوقت الحالي والخطوات التي تحققها في تنظيم فعالياتها وبرامجها وسباقاتها ، تنطلق عند الساعة 5:15 مساء غداً الخميس فعاليات برنامج ” كن واعياً الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة النشاطات الشبابية، حيث تم تخصيص فعاليات للأسرة والشباب والطفل، تتضمن مشاركة فرق إنشاديه شهيرة خلال حفل الافتتاح . وسيتضمن برنامج اليوم الأول العاب للصغار تحت شعار ( لون واربح) تعقبها العاب خفيفة للصغار أيضاً مع مقدم البرنامج ، بعدها ستؤدي فرقة متخصصة العرضة السعودية، وبعد ذلك سيكون هناك لقاء مع شخصية اجتماعية ، لتنطلق بعدها الألعاب والمسابقات للكبار ، وعرض فلكلور شعبي تؤديه فرقة متخصصة ، بعدها سيتم السحب اليومي على الجوائز ،كما ستتواجد فرقة فرسان المملكة ضمن فعاليات اليوم الأول .

و ستكون الفعاليات حدثا إعلاميا شبابيا يضفي مزيداً من البهجة على أجواء المنطقة الشرقية على مدار ثلاثة ايام ، في ظل الحراك الإعلامي الشبابي في المملكة متمثلا بشكل عام ، والمنطقة الشرقية بشكل عام وفقاً لرؤية إمارة المنطقة والهيئة العامة للرياضة في تفعيل السياحة الرياضية. في ظل حرص المسئولين بالهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تخدم الشباب وتنمي قدراتهم ومهاراتهم وإبداعهم.

وسيضفي حضور شخصيات عامة وهامات اعلامية زخماً إضافيا للفعاليات ، ويأتي ذلك تأكيدا لرسالة الإعلام الرياضي وتأثيره في انجاح الفعاليات التي تنظمها المنطقة على مدار العام.

وسيتحدث للحضور خلال الفعاليات ، شخصيات من الهئية العامة للرياضة ابرزها مدير النشاطات الشبابية عبدالعزيز سيف البتال ،ومدير الهئية العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد بن سعيد السريعي ، إضافة لشخصيات إعلامية واجتماعية

وسيلقي احد المسئولين بالهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية كلمة في حفل لافتتاح .

ويسعى برنامج كن فعالياً لاستقطاب مجموعة كبيرة من كافة فئات المجتمع ليكونوا شركاء في نجاح البرنامج الذي الى الإسهام بشكل ملموس في الجهود الوطنية لتحقيق رؤية 2030م ، كما يهدف لتنمية الوعي الثقافي والمعرفي للمجتمع ، وخلق جانب ايجابي في المجتمع في عالم من المعارف .

بدوره قدم رئيس النشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية ورئيس الفعالية مصطفى السليس ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ، على دعمه واهتمامه بجميع الفعاليات التي تقام بالمنطقة بشكل عام والفعاليات التي تمس فئة الشباب بشكل خاص .

وقال السليس : دعم الأمير سعود بن نايف ملموس في هذا المجال في ظل الجهود الملموسة لتحقيق رؤية المملكة 2030 للنهوض بشكل أكثر بالقطاع الشبابي والرياضي .

كما قدم السليس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، مؤكدا بأن سموه من الداعمين للفعاليات الشبابية حيث يهتم بالمحافظة على الموروثات والأصالة ويرعى الشباب الرياضي، ودائما ما يؤكد على أهمية الأعمال التي تخدم شريحة مهمة وغالية على قلوبنا من المجتمع، ويوجه ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بها، على اعتبار أن الشباب ثروة وطنية من المواهب والقدرات التي يجب احتواؤها واستثمار طاقاتهم بالشكل الايجابي بما يخدم الدين والوطن.

يشار الى أن البرنامج بدأ التحضير له منذ وقت مبكّر، بتشكيل لجان عمل تتضمن كوادر مؤهلة لوضع الأفكار المناسبة لإقامة الحفل والمهرجان والفعاليات المصاحبة له، كما تم إقامة عدد من ورش العمل لإنجاز الخطة الشاملة للمناسبة والفعاليات المصاحبة لها.