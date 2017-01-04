بالفيديو.. مقنع يسطو على 7 صيدليات بالرياض !

تجري الجهات الأمنية في العاصمة الرياض تحرياتها حول شخص مقنع، نفذ العديد من عمليات السطو المسلح على صيدليات شرق الرياض، ورصدته كاميرات المراقبة الخاصة بها.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الخاصة في إحدى الصيدليات اللص مقنعاً وهو يدخل للصيدلية، ثم يشهر سلاحه في وجه العاملين فيها، لإجبارهم على تسليمه المبالغ المالية التي بحوزتهم.

وكشفت مصادر أن اللص نفذ حتى الآن ما لا يقل عن 7 عمليات سرقة شرق العاصمة، وتعمل الجهات الأمنية إثر هذه المقاطع التي وثقتها كاميرات المراقبة، على البحث عنه بعد تلقيها عددا من البلاغات عن نفس الشخص.