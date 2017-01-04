وفر “أموالك” بهذه الطريقة

قد تكون طرق حفظ المال مختلفة بين شخص وآخر، ولكن في جميع الحالات ما يجب الاعتقاد عند القيام به هو أن نعلم أن توفير النقود هو سبيلنا لبلوغ مجالات مستقبلية أكثر فائدة مما نسرف عليه أموالنا في الوقت الحاضر، حيث يمكننا من خلاله أن نرتفع في مجال العلم أو نقضي إجازة في أحد المناطق السياحية أو غيرها من الأشياء المحببة لدينا والمفيدة لمستقبلنا.

ونحن هنا سنقدم مجموعة خطوات سهلة وبسيطة لتوفير المال متاحة بين يديك ولكن قد لا تنتبه لها:

أولاً اجعل أمر الادخار عادة وهذا الأمر يتحقق بالتحدي والصبر بداية وسيصبح مرتبطاً بك إلى حد كبير، وهذا الأمر قد يكون في جزئيات كثيرة من حياتك كتوفير الكهرباء والماء.

وأيضاً ما رأيك أن تقتني دراجة للذهاب بها إلى عملك، فهي طريقة مفيدة لك ولجيبك حيث يعد ركوب الدراجة أمراً صحياً ، وكذلك هي مفيدة لتوفير مالك حيث تريحك من دفع النفقات على المواصلات، ويمكن التدرج بهذا الأمر من خلال استخدام الدراجة خلال يوم العطلة أو في التنقلات الخاصة.

كما يمكنك الاستغناء عن الإسراف في الطعام، إذا قمت بتعلم الطهي في المنزل وخاصة أن هذا الأمر أكثر صحة، واحرص على انتقاء الأصناف النباتية وابتعد عن اللحوم فهذا أكثر فائدة للصحة والجيب.

وعند قيامك بالتسوق لا تذهب إلى السوبر ماركت بل اذهب إلى محلات البقالة البسيطة ، لأنك في الأولى ستنفق أكثر مما خططت له، فهو يولد حاجات أكثر من تلبيته للحاجات، لذلك حاول تجنبه قدر استطاعتك واذهب عوضاً عنه إلى محلات البقالة التي تزودك بما تريد من غير أن تقنعك بشراء مالاتريد.

وهناك أشياء أخرى صغيرة قد تزهد بها ولكنها مع التراكم ستحدث لك فرقاً في مبالغك المدخرة ومنها مثلاً فنجان القهوة الذي تشتريه حيث يمكنك اصطحابه معك من المنزل بدل أن تضع مبلغاً كبيراً عليه داخل العمل أو أحد المقاهي، وأعد استخدام الحقائب البلاستيكية التي استعملتها في السابق.

وما رأيك أيضاً بصنع مواد التنظيف على يديك في المنزل باستخدام خامات بسيطة تخرج لك بمستحضرات أكثر توفيراً ومفعولاً من المواد التي تقوم بشرائها من السوق والتي قد تكون كيميائية تضر بصحتك، ويمكنك تعلم هذه الصناعة من خلال فيديوهات التعليم على شبكة الإنترنت.

ولا تنسَ توفير الإضاءة وإطفاء غير الضروري منها حال انتهائك من استعماله، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والكومبيوتر، وحاول ارتداء ملابس دافئة كي توفر من استخدام الطاقة أيضاً.

وأخيراً أنصحك بالاشتراك في أحد المكتبات العامة فهي تعين على زيادة ثقافتك ومعارفك، وتجعلك تقضي وقتك بعمل مفيد أفضل من قضائه في أشياء أقل فائدة كالتلفاز بالتالي لا تشاهد الإعلانات التي تجعلك تهدر أموالك في حاجات غير مهمة، ولا يقف الحد عند هذه النصائح بل هناك الكثير منها مما يعين على التعرف على كيفية توفير المال.