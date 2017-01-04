وفاة “مواطنة” نتيجة اعتداء “خادمة”

لقيت مواطنة في العقد الثامن من العمر مصرعها نتيجة تعرضها للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية .

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤هـ عن تعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ( ٤٠ سنة ) وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة .

وأشار السحيباني إلى ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم مضيفاً أن المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة للحادثة ، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص