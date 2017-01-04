 وفاة “مواطنة” نتيجة اعتداء “خادمة” | فيفاء أون لاين
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

وفاة “مواطنة” نتيجة اعتداء “خادمة”

وفاة “مواطنة” نتيجة اعتداء “خادمة”
فيفاء أون لاين- متابعة

لقيت مواطنة في العقد الثامن من العمر مصرعها نتيجة تعرضها للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية .

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤هـ عن تعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ( ٤٠ سنة ) وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة .

وأشار السحيباني إلى ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم مضيفاً أن المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة للحادثة ، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص

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