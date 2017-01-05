بين الإهمال والوعود الواهيه الطريق الرئيسي بقبيلة آل الثويع خارج التغطية

لاتختلف كثيرا معاناة أبناء قبيلة آل الثويع عن ما يعانية بقية أبناء محافظة فيفاء بسبب تعثر مشاريع الطرق ووعود البلدية التي لا تنتهي ولا ينفذ منها إلا القليل . تضيع حقوقه المواطن بين المقاول غير المؤهل والذي لا يمتلك المقدرة والإمكانيات التى تمكنه من تنفيذ أي مشروع أستلمه وبين تقصير البلدية في إختيار وترسية مشاريعها على من يكون محل الثقة من المقاولين الذين يمتلكون الإمكانيات لتنفيذها بالشكل والمواصفات والمعايير المطلوبة . كما لا يقتصر دور البلدية على إختيار المقاول بل يجب عليها التخطيط الجيد ومراقبة التنفيذ وصيانة المشاريع بعد التنفيذ. لكن طريق آل الثويع هو المثال السيئ والدليل القاطع على تخبط البلدية وتعثرها في تنفيذ مشاريعها الحيوية .فما نشاهده في بداية هذا طريق من بناء لعبارة لم يكتمل منذو أكثر من ست سنوات عندما تركها المقاول ورحل. ليأتي بعده مقاول آخر اتلف الطريق بحجة التوسعة ثم رحل وترك المواطنين يعانون من الحفريات والمطبات والتلفيات الكبيرة التى لحقت بهذا الطريق الحيوي مما اضطر المواطنين بعد أن فقدوا الأمل في البلدية بان يقوموا بدورها بأنفسهم ومن حسابهم الخاص في ردم وترقيع الحفر بالإسمنت وإقامة حواجز إستنادية وإنشاء قنواة لتصريف مياه الأمطار.

وقد أبدا المواطن جابر زاهر إستياءه وإستغرابة من الغياب التام للبلديه وعدم قيامها بدورها في الزام المقاول بإصلاح ما أتلفه من هذا الطريق . كما أضاف .لقد حضرت الإجتماع الذي دعى له المجلس البلدي قبل أكثر من شهر في 1438/2/25والذي تبنت صحيفة فيفاء اون لاين بأن يطرح من خلالها الإقتراحات وتساؤلات المواطنين . فقد التقيت رئيس وأعضاء المجلس الذي وعدنا بعد شرح معاناتنا له بان معاناتنا مع الطرق ستنتهي قريبا وأن الإسفلت سيغني عن الإسمنت ثم طلبوا منا تهيئة الطريق لماقبل الإسفلت فقط وأن الأسفلت سيتم توفيره فورا . لكن….؟ من ذلك التأريخ الى حين إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ ما وعدونا به والمعاناة مستمرة فلا يمكن للسيارات الصغير وصهاريج المياه المرور من هذا الطريق.

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