الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (1)

الحمد لله القائل : ” هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ” والصلاة والسلام على المعلم الأول للبشرية وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد :

كان الشيخ علي بن قاسم بن سلمان آل طارش الفيفي حفظه الله يوماً من الأيام طالباً يبحث عن العلم ، وتتلمذ على يد الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله وغفر له وجزاه خيراً ، وكان أحد طلابه المخلصين النجباء ، وكان طالباً مجتهداً نابغاً وذكياً ، فتعلم وترقى في مدارج الصعود معلماً وقاضياً ومفتياً ومرشداً ومربياً وقدوة وبحراً من بحور العلم ، ورمزاً من رموز فيفاء ، وقد أثنى عليه معلمه وأشاد به في مواقف متعددة ، وأفنى حياته طالباً للعلم ، ومعلماً للناس الخير ومرشداً ، ولقي بركة نشره للعلم في ذكره الطيب ، وفي ذريته المباركة . . فهنيئاً لهم .

فلن أتكلم ولن أكتب عن علمه ومسيرته العلمية والعملية ، لأنني صغير عند ذلك ، ولم أكن يوماً من الأيام طالباً عنده ولم أتشرف بذلك ، ولم أقابله في الحياة إلاّ مرة واحدة لصغر سني ، وكنت أسمع عنه مع الوالد رحمه الله وكان لا يذكره إلاّ بكل خير فقد كان أحد طلابه يوماً من الدهر ، ويقرن اسمه بالعلم فيقول : ” العلاّمة علي قاسم” أو ” أفتى علينا علي قاسم بكذا وكذا ” أو يقول : ” ابن آل طارش ما أحد يصله في العلم ” ، وهذا شرفٌ عظيم له حيث اقترن اسمه بالعلم .

وقد كتب عنه ابنه الشيخ عبدالله ـ أبا جمال ـ مقالاً طويلاً كفّى ووفى ، ولا يحق لأحدٍ الكتابة بعده ، حيث ذكر فيه تحت عنوان “التأليف” أن الشيخ الجليل والده حفظه الله :(1)

” أحب القراءة وعشقها ، فلا تكاد تجده في خلوة إلاّ والكتاب رفيقه ، يقرأ في كلّ مجال ، وفي كل فنّ وعلم ، ويفهم ويستوعب ففي العلوم الشرعية واللغة العربية والآداب والشعر والتاريخ والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية ، فمكتبته عامرة بكل جديد ، بل مكتباته ؛ فلديه مكتبة ضخمة في فيفاء ، نقلتُ معظم كتبها بعد انتقاله إلى مكة المكرمة إلى بيتي بالنفيعة بتوجيه منه واستفدت منها كثيراً ، وكوّن له مكتبة ضخمة في بيته بمكة المكرمة ، فهو يحرص على اقتناء المراجع وأمهات الكتب ، وكل جديد يصدر . .” .

فقد وجدت أن مؤلفاته حفظه الله تنقسم إلى أربعة أقسام :

المؤلفات التاريخية والدواوين الشعرية والكتب الدينية وكتاب في علم الرواية والإسناد ، وبإذن الله نفرد لكل نوعٌ حلقة كاملة . . وبالله التوفيق وعليه توكلنا .

أولا : (المؤلفات التاريخية) ، وتشتمل على ثلاثة كتب :

1ـ كتاب : (فيفاء بين الأمس واليوم)

2ـ كتاب : (الحكم القبلي في فيفاء قبل العهد السعودي)

3ـ كتاب : (السمط الحاوي في حياة عبدالله القرعاوي)

فسبحان الله تعالى هو الذي ميز بين خلقه وعباده فمع كثرة اطلاعه وقراءته ومعاصرته لأحداث الحياة وأحوال الناس وهبه الله ذاكرةً قوية لا يكاد ينسى شيئاً ، ليدون أحداث الحياة في جبال فيفاء بعد ذلك ، ليخرج لنا كتباً لم يسبق لها مثيل في تاريخ فيفاء ، وكلُ كاتبٍ في مجالها يكون عالةً عليه ، والعجيب أنها من حفظه وذاكرته القوية فلا تجد لها مراجع لأنه عاصر أحداثها .

فعندما قرأتُ كتابه التاريخي (فيفاء بين الأمس واليوم) وكل معلومات الكتاب من حفظه وملكته وذاكرته ، فأعجبني أنه لم يستند إلى مراجع لأنه عاش هذه الحقبة الزمنية في فيفاء معلماً للناس ومرشداً لهم وحتى أصبح قاضياً بينهم ومفتياً لهم في أمور دينهم ، وعاش كل الأحداث ورآها بعينه ودونها ، حينها تذكرت المؤِلِفْ التاريخي “خير الدين الزركلي”(2) ، وحيث كان الشيخ مطلعاً على كثير من تاريخ فيفاء معاينة ودَوّن ذلك الكتاب عن فيفاء وأصلها وقبائلها وتاريخها الضارب في عمق التاريخ ، يحتوي الكتاب بين دفتيه 362 صفحة تحمل في طياتها تاريخاً عظيماً ووثائق نادرة .

فقال في مقدمته(3) : ” فهذا تعريف لطيف ، وكشكول ظريف ، يجمع بين التالد والطريف عن “فيفاء” عروس الجنوب ، ومصيفة المحبوب ، جمعت درره وانتقيت غرره ، مما كتبته عنها خلال أكثر من ثلث قرن مما أدركته من أنماط الحياة التي كانت قائمة في النصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري وما اشتملت عليه من المجريات والممارسات والعادات والتقاليد والأحوال التي كانت سائدة فبادت وتغيرت وتبدلت ، ومما تلقيته من أفواه المسنين الذين أدركتهم ، من عاشوا في أوائل القرن المذكور ، عما عاصروه بأنفسهم ، أو حكاه لهم من أدركوهم من الجيل الذي قبلهم . . ” .

” وبعد ما اكتمل عقده ، واستقام عوده ، أطلقت عليه اسم فيفاء بين الأمس واليوم “(4) .

وكتابه الجميل الذي لم يسبقه أحدٌ في التأليف (الحكم القبلي في فيفاء قبل العهد السعودي الزاهر) جمع فيه كثيراً من قواعد الحكم القبلي السائد في فيفاء قبل دخولها تحت حكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ، واستمر إلى عهد قريب ، وبعد توحيد البلاد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ف استبعد من القواعد القبلية ما كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية المطهرة .

وهو عبارة عن 135 صفحة جَمَعَتْ عادات قديمة بعضها اندثر وبعضها مازال وقواعد مشروحة ومفصله ووثائق نادرة لعادات وتقاليد كانت قابعة دهوراً طويلة في المجتمع الفيفي .

فقال في مقدمته :(5) ” وبعد ، فهذا الكتاب عبارة عن دراسة مستخلصة من مجموعة قواعد قبلية توفرت لدي عن نظام الحكم القبلي الذي كان سائداً في فيفاء قبل الحكم السعودي الزاهر وهذا النظام كان فصلاً من كتابي الموسوم بـ ” فيفاء بين الأمس واليوم ” بدا لي أن أجعله بحثاً مستقبلاً ليطلع القارئ من خلاله على نماذج من الحياة القبلية في ظل الحكم القبلي أثناء فترة الانتكاسة والانحطاط الذي أصاب الأمة العربية خاصة والإسلامية بصفة عامة نتيجة تفككها وبعدها عن التمسك بمبادئ دينها الحنيف ” .

وكان من مؤلفاته الغنية عن التعريف كتاب بحثت عنه ما يقارب العشر سنوات حتى وصلني قبل سنتين ، كتاب : (السمط الحاوي) لأسلوب الداعية الشيخ عبدالله القرعاوي في نشر التعليم بجنوب المملكة .

فقد كان هذا الكتاب رسالة واعتراف من الطالب النجيب الشيخ علي بن قاسم لمعلمه وأستاذه وقدوته الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله ، بين فيه سيرته ومسيرته العلمية والدعوية في جنوب المملكة وسطر مواقف خلّدها التاريخ لشيخه في مواقف بطولية ، بأن سخره الله تعالى لينتشل الناس من ظلمات الجهل والضلال المنتشر في منطقة جازان .



قال في مقدمته :(6) ” فهذه نبذة موجزة ، وإلمامةٌ متواضعة عن أسلوب شيخنا وشيخ مشايخنا الداعية المصلح الشيخ العلامة أبي محمد عبدالله بن محمد القرعاوي في نشر التعليم في جنوب المملكة العربية السعودية ، فكرت في تحرير مواضيعها منذ زمن ، وكنت أقدم رجلاً وأؤخر أخرى طعماً في أن يقوم بهذا الواجب غيري ، ممن هم ألصق به مني ، وأكثر اطلاعاً على خفي أحواله ، وأقدر على أن يوفيه حقه ، وحيث لم أر أحداً تصدى لهذا الأمر ، استخرت الله تعالى وشرعت في كتابة فصولها هذه ، معتمداً على ذاكرتي فيما اطلعت عليه شخصياً أثناء الطلب وبعده . . ” .

فألف كتابه هذا ويقع في مجلد من القطع الصغير ، صدرت الطبعة الأولى منه عام 1411هـ ، وطبع بأوراق ليست من النوع الراقي لكنها تحمل بطياتها عِلْماً راقياً ، لسيرة بطولية عنوانها عَلَمَاً راقياً من أعلام العلم والدعاة إلى الله تعالى ، بقلم طالب ترقى في طلب العلم وأفنى وقته في ملازمة معلمه ، الذي ترقى في مضمار العلم والدعوة إلى الله في جنوب البلاد والدعوة في جبال فيفاء ، وتأسيس أول مدرسة بها لنشر العلم منها ، واقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد كلما دخل بلداً ليكون ملتقى الجميع وتلقي العلم وتعليم الناس أمور دينهم ، وتأسيس أول مكتبة بصامطة تشتمل على أمهات الكتب والمراجع في جميع الفنون ، وانتقى من المعلمين أفضلهم ، وطلب معونة الدولة للقضاء على الجهل المنتشر جنوب البلاد ، بسبب صعوبة الظروف ورواسب الجهل والفرقة والعصبية القبلية والنعرات الطائفية ، وما أورده من مكاتبات بهذا الصدد ، وقد جعل المؤلف كتابه من شقين :

الأول ينتهي في ص95 عن الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي ، والثاني عن الشيخ : حافظ بن أحمد الحكمي أنجب تلاميذ الشيخ ينتهي ص 126 ، وفي ص 127 حتى نهايته ص 139 صور للرسائل المتعلقة بالتعليم في فيفاء للشيخين : عبد الله القرعاوي ، وحافظ الحكمي رحمهما الله ، وانتهى من تألفيه عام 1400هـ وأنا لم أولد بعد .

كتبه

الأستاذ التربوي

عيسى بن سليمان الفيفي

الاثنين 15 / 5 / 1437هـ

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(1)ـ مقال : أضواء على شخصية والدي الشيخ القاضي علي بن قاسم آل طارش الفيفي ، المنشور بعدة مواقع ، لكاتبه الشيخ عبدالله بن علي قاسم الفيفي ـ أبو جمال ـ .

(2)ـ فقد كتب كتابه التاريخي العظيم “الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز” من ذاكرته وحفظه معاصراً لتلك الحقبة التاريخية ، حيث قال في مقدمته : ” أما وقد دونت ما وقفت عليه أو وُفقّت إليه ، من تاريخ شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز . . ” .

(3)ـ مقدمة كتاب : فيفاء بين الأمس واليوم ، صفحة (2) .

(4)ـ آخر مقدمة كتاب : فيفاء بين الأمس واليوم ، صفحة (4) .

(5)ـ مقدمة كتاب : الحكم القبلي في فيفاء قبل العهد السعودي الزاهر ، صفحة (3) .

(6)ـ مقدمة كتابه : السمط الحاوي ، صفحة (7) .