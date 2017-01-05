“موقع خدمي” يوفر دروس خصوصية عبر “الواتس اب”

سجل نحو 500 معلم بالمملكة أسماءهم على موقع خدمي كبير ضمن قائمة من معلمين عرب، لتقديم دروس عبر الـ “واتس آب” بأسعار تتراوح للساعة الواحدة بين 150 و300 ريال.

ووضعت مدرسات وفقاً لـ”الوطن” تسعيرة كذلك لتقديم دروس خصوصية على نفس البرنامج للمرحلة الثانوية بفارق كبير في السعر، بحيث تتراوح تكلفة شرح الكتاب الواحد بين 300 و500 ريال.

بدوره، حدد عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى سابقاً الدكتور أحمد آل فرج، 4 أسباب لقيام الأسر باللجوء إلى الدروس المقدمة عبر تطبيق “واتس آب”، في مقدمتها ضعف التوعية الأسرية، وعدم اكتراث بعض المدارس بموضوع التحصيل الدراسي للطلاب.

وأوضح آل فرج، أن ضعف الخدمات الإرشادية الطلابية بالمدارس، وعدم وجود مراقبة للملصقات الخاصة بالدروس الخصوصية في الطرق ساهما في انتشار ظاهرة لجوء الطلاب إلى تلك الدروس، مطالباً بتتبع تلك الإعلانات وضبطها ومعاقبة المعلمين والمعلمات المشاركين فيها.